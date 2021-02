अक्कलकोटचे पर्यटक निवास महिनाभरात होतेय पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज ! 

अक्कलकोट (सोलापूर) : गेल्या अनेक वर्षांपासून पूर्णत्वास जाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले अक्कलकोट येथील महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे पर्यटक निवास आता महिनाभरात भाविकांच्या स्वागतास सज्ज होऊन सेवेत रुजू होणार असल्याची माहिती पर्यटन विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक हरणे यांनी दिली आहे. पर्यटक निवास हे बांधून गेल्या अनेक वर्षांपासून तयार आहे; पण ते सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक अंतर्गत सोयीसुविधांची कमतरता, ही अडचण होती. ती आता दूर होत आहे. आता एकूण सात वातानुकूलित खोल्या आणि दोन बहुउद्देशीय सभागृह भाविकांच्या सेवेत रुजू केले जाणार आहेत. त्यानंतर तिथे एक उत्तम दर्जाचे उपहारगृह देखील येत्या काळात सुरू केले जाणार आहे. परंतु सध्याच्या प्राप्त परिस्थितीत तिथला परिसर हा खूपच अस्वच्छ आहे, तो पूर्णतः निर्जंतुक करणे आवश्‍यक आहे आणि ते केले जाणार असल्याचे श्री. हरणे यांनी स्पष्ट केले. लॉकडाउनमुळे कंटाळलेल्या पर्यटकांना पर्यटन विषयक सुविधा, खाद्यपदार्थांची माहिती, आसपासच्या निसर्गाची माहिती, स्थानिक खेळ, परंपरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वन्यजीव, वृक्षवल्ली, तसेच महामंडळामार्फत पर्यटकांसाठी घेण्यात येणारी खबरदारी, सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची माहिती वेबसाईट, फेसबुक आणि व्हॉट्‌सऍप ग्रुपच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. पर्यटक निवास सुरू झाल्यानंतर इथे मनोरंजन कार्यक्रम घेतले जाणार आहेत. त्यात स्थानिक कलाकारांचे सादरीकरण, जादूचे प्रयोग, लोककला आदी थोडे मानधन देऊन सादर केले जाणार आहेत; जेणेकरून या ठिकाणी पर्यटकांचा ओढा वाढला जाणार, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. वाय-फाय झोन सुविधा

परगावी जाताना ऑफिसच्या कामामुळे अनेकांना ऐनवेळी रजा, सुटी मिळवणे मुश्‍कील होते. कार्यालयातील कर्मचारी वर्गालाही एकाच वातावरणात सतत काम करून मानसिक थकवा येतो. त्यांच्या क्रयशक्तीवरही परिणाम होतो. नोकरदार वर्गाची जशी अडचण होते तशीच अडचण विविध प्रकल्पांवर काम करणारे अधिकारी, गुंतवणूकदार किंवा व्यापारी, उद्योजकांचीही होते. अशा सर्वच घटकांना निसर्गरम्य ठिकाणी पर्यटनाचा आनंद घेत कामही करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाच्या रिसॉर्टवर वाय-फाय झोनची सुविधा दिली आहे. धार्मिक स्थळांच्या शांत वातावरणात देखील कामास प्रोत्साहन

सलग चार-पाच दिवसांची सुटी घेत रिसॉर्टवर जाऊन ठराविक वेळेत काम व उर्वरित वेळेत अक्कलकोट येथे धार्मिक पर्यटनाचा आनंद घेणे शक्‍य आहे. या सुविधेमुळे कामात येणारे अडथळे दूर होण्यास मदत होईल. याशिवाय रोज त्याच त्या ठिकाणी बसून काम करण्याचा आलेला कंटाळा घालवून निसर्गाच्या सान्निध्यात राहून चांगले काम करता येणे शक्‍य होणार आहे. बुकिंगसाठी यापुढे केली जातेय ही सोय

अक्कलकोट येथे सुरू होत असलेल्या पर्यटक निवासात ते रीतसर प्रारंभ झाल्यावर http://www.maharashtratourism.gov.in या वेबसाइटवर बुकिंग सुरू होणार आहे आणि ते ऑनलाइन करून याचा लाभ घेता येणार आहे. किंवा 02026128169 या क्रमांकावर संपर्क साधता येणार आहे; जेणेकरून भाविकांची गैरसोय होऊ नये, याची काळजी घेतली जाणार आहे. अक्कलकोट येथे सर्व दृष्टीने काळजी घेऊन परिसर स्वच्छता व सोयीसुविधा याचा विचार करून महिनाभरात पर्यटक निवास सुरू केले जाणार आहे. आगामी काळात पर्यटकांचा ओढा इथे वाढावा यासाठी कर्मचारी नेमले जाणार आहेत आणि त्याद्वारे विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. भाविकांनी कोरोना काळातील सर्व काळजी घेऊन अक्कलकोट पर्यटक निवास सुरू झाल्यानंतर लाभ घ्यावा.

- दीपक हरणे,

पर्यटन विकास महामंडळ प्रादेशिक व्यवस्थापक संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

