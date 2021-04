48 तासांत द्या दुकाने उघडण्याची परवानगी; अन्यथा सांगोल्यातील सर्व दुकाने उघडणार ! व्यापारी महासंघ आक्रमक

सांगोला (सोलापूर) : व्यापाऱ्यांवर लादलेले निर्बंध हे चुकीचे असून, सरकारने पूर्वीप्रमाणेच सकाळी सात ते संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत कोरोना बाबतीत घालून दिलेले नियम व अटींचे पालन करून दुकाने उघडण्यास परवानगी द्यावी; अन्यथा 48 तासांत दुकान उघडण्याची परवानगी नाही दिल्यास सर्व व्यापारी दुकाने उघडणार असून, याविरोधात तीव्र आंदोलन करणार आहेत, असे निवेदन सांगोला शहर व तालुका व्यापारी महासंघाच्या वतीने तहसीलदार यांना आज (बुधवारी) देण्यात आले. व्यापारावरील निर्बंधामुळे सांगोल्यातील व्यापारी याविरोधात आक्रमक झाले आहेत. सांगोला शहरात स्टेशनरी, हार्डवेअर, हॉटेल, इलेक्‍ट्रिक, कापड दुकाने, सोने-चांदी, सलून व इतर सर्व व्यापारी असे एकूण चार हजार व्यावसायिक आहेत. प्रत्येक दुकानामध्ये दोन कामगार याप्रमाणे 12 हजार लोकांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर चालतो. सध्या या सर्व व्यापारी, कामगारांची कोरोना चाचणी झालेली असून सध्याच्या व्यापाऱ्यांवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे व्यापारी व कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच 13 एप्रिल रोजी पाडवा व 14 एप्रिलपासून रमजान सणाचे उपवास सुरू होत आहेत. या सणांचा विचार करून जिल्हाधिकारी यांनी कोरोनाचे ठरवून दिलेले नियम व अटींचे पालन करून सर्व व्यापाऱ्यांना सकाळी सात ते संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत दुकाने उघडण्याची परवानगी द्यावी. तसेच 48 तासांत दुकाने उघडण्याची परवानगी नाही दिल्यास शहरातील सर्व दुकाने उघडणार असून, याविरोधात तालुक्‍यातील व्यापारी महासंघ तीव्र आंदोलनही करणार असल्याचे या निवेदनात दिले आहे. व्यापाऱ्यांचे हे निवेदन नायब तहसीलदार किशोर बडवे यांनी स्वीकारले. या वेळी व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सतीश वाघ, चंदन होनराव, बाळासाहेब मस्के, आनंद घोंगडे, संतोष चोथे, अजय भोसले, प्रभाकर घोंगडे, संतोष लाटणे, योगेश ज्ञानमोटे, बाबूराव खंदारे, अस्मिर तांबोळी व इतर व्यापारी उपस्थित होते. कोरोनाच्या महामारीमुळे अगोदरच व्यापारी वर्ग आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. सध्या व्यापाऱ्यांवर निर्बंध लादल्याने व्यापारी व कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. 48 तासांत दुकाने उघडण्याची परवानगी नाही दिल्यास सर्व दुकाने आम्ही उघडणार आहोत

- सतीश वाघ,

अध्यक्ष, व्यापारी महासंघ, सांगोला व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी शहरातील सर्वच व्यापारी व कामगारांची कोरोना चाचणी झाली आहे. कोरोनाच्या नियम व अटींचे पालन करीत सर्वच व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली पाहिजे.

- संतोष चोथे,

फर्निचर व्यावसायिक, सांगोला संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Traders in Sangola will protest if all shops are not allowed to open