अक्कलकोटमधील गुरु-शिष्यांच्या भेटीची परंपरा प्रथमच खंडित 

अक्कलकोट (सोलापूर) : गुरूंचे गुरू सद्गुरूंचे गुरू ब्रह्मांडनायक अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या दत्तसंप्रदायातील महतीमुळे श्री स्वामी समर्थांवर लाखो स्वामिभक्तांची निस्सीम श्रद्धा आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आज गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी स्वामी समर्थ मंदिरात भक्तांच्या विना साध्या पद्धतीने गुरुपौर्णिमाची पूजा करण्यात आली. गुरुपौर्णिमेनिमित्त गुरू-शिष्यांच्या भेटीची परंपरा यंदा प्रथमच खंडित झाली आहे.

श्री स्वामी समर्थांना गुरू मानणारे असंख्य स्वामिभक्त राज्यात असल्याने येथील श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज मंदिरात प्रतिवर्षी साजरा होणाऱ्या गुरुपौर्णिमेस अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे 17 मार्चपासून येथील वटवृक्ष मंदिर स्वामिभक्तांना दर्शनासाठी बंद आहे. मंदिरातील स्वामींचे नित्योपचार, नित्यक्रम, पूजाअर्चा, धार्मिक विधी हे नियमितपणे चालू आहेत. आज (रविवार) गुरुपौर्णिमा होती. कोरोनाचा देशासह अक्कलकोटमधील वाढता संसर्ग पाहता यंदा वटवृक्ष मंदिरातील श्री गुरुपौर्णिमा उत्सव अत्यंत साध्या पद्धतीने कोणत्याही भाविकांविना साजरा करण्यात आला. गुरुपौर्णिमेनिमित्त पहाटे पाच वाजता स्वामींची काकड आरती पुरोहित मोहन पुजारी यांच्या मंत्रोच्चारात व सकाळी 10 वाजता गुरुपौर्णिमेची महानैवेद्य आरती मंदार पुजारी यांच्या हस्ते मंदिर समितीचे चेअरमन व नगरसेवक महेश इंगळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली. याप्रसंगी सर्व प्रशासकीय नियमांचे पालन करण्यात आले. या वेळी कोणत्याही भाविकांचा सहभाग नव्हता. आरतीनंतर मंदिर बंद करून गाभारा मंडपाचे प्रवेशद्वार त्वरित बंद करण्यात आले.

