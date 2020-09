पंढरपुरातील ठिकठिकाणचे पूल पाण्याखाली ! भंडीशेगावच्या नवीन पुलाचा भाग गेला वाहून; वाहतूक ठप्प

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस भागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणच्या पुलांवर पाणी आल्याने पंढरपूर-वेळापूर, पंढरपूर-सातारा आणि पंढरपूर - मंगळवेढा या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. पंढरपूरकडून पुण्याकडे जाणारी वाहतूक टेंभुर्णी मार्गे सुरू आहे तर सातारा आणि मंगळवेढा मार्गावरील एसटी वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. पंढरपूर- वेळापूर दरम्यान भंडीशेगाव गावाजवळ 2011-12 च्या सुमारास बांधलेल्या पुलाचा भाग वाहून गेला आहे. उजनीतून भीमा नदीत 30 हजार क्‍युसेक पाणी सोडण्यात येत असल्याने भीमा नदीची पातळी देखील वाढू लागली आहे. पंढरपूर, माळशिरस आणि सांगोला तालुक्‍यात दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणच्या पुलांवर पाणी आले आहे. पंढरपूर - वेळापूर दरम्यान भंडीशेगाव गावाजवळ 2011-12 मध्ये नवीन पूल बांधण्यात आला होता. त्या पुलावर काल शुक्रवारी रात्री सुमारे चार ते पाच फूट पाणी आल्याने पुलाचा काही भाग वाहून गेला आहे. त्यामुळे पंढरपूरहून वेळापूर मार्गे पुण्याकडे जाणारी वाहतूक बंद पडली आहे. पंढरपूर- सातारा रस्त्यावरील उपरी गावाजवळील पुलावर पाणी आल्याने हा रस्ता देखील शुक्रवारी रात्रीपासून वाहतुकीसाठी बंद झाला. त्यामुळे पंढरपूरहून साताराकडे सध्या एसटी गाड्या जाऊ शकत नाहीत. पंढरपूर - मंगळवेढा दरम्यान सिद्धेवाडी गावाजवळ माण नदीवरील पुलावर आज पहाटे पाणी आल्याने पंढरपूरहून मंगळवेढ्याकडे जाणारी सर्व वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. प्रांताधिकारी सचिन ढोले, तहसीलदार डॉ. वैशाली वाघमारे यांनी संबंधित ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. पुलावर पाणी आल्याने पंढरपूरहून सातारा आणि मंगळवेढ्याकडे जाणारी एसटी वाहतूक थांबवण्यात आली असून, पुण्याकडे टेंभुर्णी मार्गे एसटी सोडण्यात येत आहेत, अशी माहिती एसटीचे आगार प्रमुख सुधीर सुतार यांनी दिली. दरम्यान, उजनी धरणातील पाण्याची पातळी वाढल्याने उजनीतून भीमा नदीत 30 हजार क्‍युसेक पाणी सोडण्यात येऊ लागले आहे. त्यामुळे पंढरपूर येथील भीमा नदीची पातळी वाढत असून, नदी काठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

