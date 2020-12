"रेशीम शेती शेतकऱ्यांसाठी वरदान !' हिरज येथे पुढील वर्षी होणार प्रशिक्षण व रेशीम कोष खरेदी केंद्र सुरू 

दक्षिण सोलापूर (सोलापूर) : तुती लागवडीतून रेशीम शेती केल्यास चांगल्या उत्पन्नाची हमी असल्याने शेतकरी वर्गासाठी रेशीम शेती वरदानच ठरते, असे मत जिल्हा रेशीम अधिकारी मच्छिंद्र राऊत यांनी व्यक्त केले. जिल्हा रेशीम कार्यालयातर्फे हिरज (ता. उत्तर सोलापूर) येथे रेशीम शेतीबाबत शेतकऱ्यांसाठी नुकतीच प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात आली. कार्यशाळेचे उद्‌घाटन जिल्हा रेशीम अधिकारी मच्छिंद्र राऊत यांच्या हस्ते झाले. या वेळी प्रकल्प अधिकारी शिवानंद जोजन, श्रीराम इप्पर, शिवानंद वाडकर, कृष्णात आदलिंगे, संतोष गडगी आदींसह रेशीम कार्यालयातील कर्मचारी वर्ग व सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. श्रीराम इप्पर यांनी प्रास्ताविक केले. रेशीम शेतीतील यशस्वी शेतकरी कृष्णात आदलिंगे यांनी आपले अनुभव सांगितले. श्री. राऊत पुढे म्हणाले, सध्या सुशिक्षित युवकांनी नोकरीच्या मागे न लागता रेशीम उद्योग करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. रेशीम उद्योग हा शाश्वत शेती व्यवसाय असल्याने पारंपरिक शेतीबरोबरच रेशीम शेतीचा पर्याय निवडावा. या व्यवसायाद्वारे उत्पन्नाची हमी मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांचे जीवनमान नक्कीच उंचावणार आहे. हिरज येथे होणार प्रशिक्षण व रेशीम कोष खरेदी केंद्र

दुसऱ्या सत्रात प्रकल्प अधिकारी शिवानंद जोजन यांनी रेशीम उद्योग यशस्वी करण्यासाठी पंचसूत्री कार्यक्रमाची माहिती दिली. त्यामध्ये गुणवत्ता, कीटक संगोपन, प्रशिक्षण, निर्जंतुकीकरण आदी बाबींची दक्षता घेतल्यास रेशीम उद्योग यशस्वी होण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच 2021 मध्ये हिरज येथे प्रशिक्षण केंद्र व रेशीम कोष खरेदी केंद्र सुरू होणार असल्याने पुढील काळात नवीन शेतकरी वर्गांना त्याचा फायदा होणार असल्याचेही श्री. जोजन यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Training and Silk Procurement Center will be started at Hiraj next year