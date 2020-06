खासगी रुग्णालयात उपचार, सोलापुरातील  कोणत्याही रुग्णांची होणार नाही गैरसोय 

सोलापूर : कोविड-नॉन कोविड रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सर्व डॉक्‍टर आणि कर्मचारी सज्ज आहेत. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी सोलापुरातील खासगी रुग्णालयांची मदत घेतली जात आहे. कोणत्याही रुग्णाची गैरसोय होऊ देणार नसल्याची माहिती सोलापुरातील डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांनी दिली. सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या सूचनेनुसार योग्य ती कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात अडीच ते तीन महिन्यापूर्वी कोविड वॉर्ड तयार केलेला आहे. त्यामध्ये 115 बेडची सोय आहे. त्यामध्ये पंधरा बेड आयसीयुचे होते. आता त्याची क्षमता 50 पर्यंत वाढवली आहे. बेड अपुरे पडत असतील तर त्यासंदर्भात डॅशबोर्ड तयार केला आहे. कोणत्याही पेशंटला दाखल करून घेण्यासाठी दिरंगाई होऊ देणार नाही. जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांच्या मार्गदर्शनानुसार खासगी दवाखान्यांचीही मदत घेण्यात येत आहे. काही रुग्णांना खासगी दवाखान्यात दाखल केले जात आहे. त्यामुळे रुग्णांवर अतिशय व्यवस्थितरीत्या उपचार सुरू आहेत. सोलापूरकरांनी कोणत्याही परिस्थितीत घाबरून जाऊ नये. स्वतःची काळजी घ्यावी. आम्ही तुमची काळजी घेण्यासाठी सज्ज आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.

Web Title: treat in a private hospital, in Solapur No patients will be inconvenienced