Breaking ! उजनीतून उन्हाळ्यात सुटणार दोनदा पाणी; 10 मार्चला पहिले आवर्तन

सोलापूर : उजनी धरणातून उन्हाळ्यात दोन आवर्तने सोडली जाणार आहेत. 10 मार्च ते 10 एप्रिल या काळात कालवा, बोगदा व उपसा सिंचन योजनांद्वारे पाणी सोडण्याचे नियोजन पाटबंधारे विभागाने केले आहे. आता त्यासाठी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीची अंतिम मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे. उजनी धरणाची सद्यस्थिती

धरणाची एकूण क्षमता

117.24 टीएमसी

सध्याचा पाणीसाठा

108.23 टीएमसी

उपयुक्त पाणीसाठा

44.57 टीएमसी

दोन आवर्तनातून सुटणारे पाणी

36 टीएमसी जिल्ह्यात रब्बीच्या तुलनेत उन्हाळ्यात पाण्याची मोठी गरज लागते. हा अनुभव पाहता पाटबंधारे विभागाने मागील वर्षापासून रब्बीचे एक आवर्तन बंद करुन उन्हाळ्यातील एक आवर्तन वाढविण्याचा प्रयोग केला. तो यशस्वी झाल्यानंतर त्यानुसार कार्यवाही केली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता 10 मार्च ते 10 एप्रिल या काळात उन्हाळ्यातील पहिले आवर्तन सोडले जाणार आहे. तर 25 एप्रिल ते 25 मे या कालावधीत दुसरे आवर्तन सोडण्याचे नियोजन आहे. मात्र, दोन आवर्तने सोडल्यास धरणातील पाणीसाठा मायनस 30 टक्‍क्‍यांवर जाणार आहे. त्यातच मागणीनुसार शहरासाठीही पाणी सोडावे लागणार आहे. पाऊस लांबणीवर पडल्यास पाणीटंचाईची संभाव्य शक्‍यता लक्षात घेऊन आवर्तने सोडण्याचे नियोजन केले जात आहे. त्यावर कालवा सल्लागार समितीत शिक्‍कामोर्तब होईल. तत्पूर्वी, रब्बीचे आवर्तन सोडताना काही दिवसांपूर्वी पाण्याचा अपव्य होणार नाही, याची दक्षता घेत पाटबंधारे विभागाने काही दिवसांतच पाणी बंद करुन टाकले. त्यानुसारच आता पुढील आवर्तनाचे नियोजन केले जात आहे. धरणात उपयुक्‍त साठ्याची क्षमता 53.58 टीएमसी असून मृत साठा 63.66 टीएमसी आहे. कालवा सल्लागार समितीत होईल अंतिम निर्णय

रब्बीचे आवर्तन नुकतेच सोडण्यात आले असून आता उन्हाळी आवर्तनांचे नियोजन झाले आहे. कॅनॉल, बोगदा आणि उपसा सिंचन योजनांद्वारे पाणी सोडले जाणार आहे. संभाव्य परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवर्तने सोडण्याचे नियोजन असून त्यासाठी कालवा सल्लागार समितीची मंजुरी घेतली आणार आहे.

- धीरज साळे, अधिकक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभाग, सोलापूर

