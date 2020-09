सलग दोन दिवसांच्या दमदार पावसामुळे मंगळवेढा-बोराळे वाहतूक ठप्प 

मंगळवेढा (सोलापूर) : दोन दिवसांत झालेल्या दमदार पावसामुळे तालुक्‍याच्या पूर्व भागातील मंगळवेढा ते बोराळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या भागातील नागरिकांना पर्यायी मार्गाचा अवलंब करताना दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतर पार करून मंगळवेढ्यास यावे लागले. तालुक्‍याच्या पूर्व भागात असलेल्या बोराळे, सिद्धापूर, अरळी या गावातून साखर कारखान्याला ऊस व महसूल खात्याला वाळूतून महसूल मिळत असल्यामुळे या मार्गावरून अवजड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. परंतु त्या प्रमाणात रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे मात्र लक्ष दिले जात नसल्याची ओरड कायम आहे. यापूर्वी या भागातील लोकांना रस्त्यासाठी संघर्ष करावा लागला. पण दोन दिवसांत पडलेल्या पावसामुळे शेणपुंजी ओढ्याला भरपूर पाणी आल्यामुळे सकाळच्या सत्रात मंगळवेढा ते पाटकळ वाहतूक बंद होती. मंगळवेढा ते निंबोणी या मार्गावर खोमनाळ मार्गे जाणारी वाहतूक देखील बंद होती. मंगळवेढा ते बोराळे या मार्गावर जाणारी वाहतूक सध्या पूर्णपणे बंद आहे. पर्यायी वाहतुकीसाठी असलेला मार्ग रहाटेवाडी, माचणूर, मंगळवेढा या मार्गावरील पुलावर पाणी असल्यामुळे वाहतूक बंद आहे. बोराळे, सिद्धापूर, अरळी या भागातील नागरिकांना मंगळवेढ्याला येण्यासाठी डोणज, भालेवाडी या मार्गावरून यावे लागत आहे. यात बारा ते पंधरा किलोमीटरचे अंतर जादा कापावे लागल्याने आर्थिक भार सोसावा लागला. यापूर्वी या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी सातत्याने आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याने रस्त्याची दुरुस्ती करून घेतली; परंतु पुलाची उंची वाढवण्यासाठी मात्र लक्ष दिलेले नाही. मंगळवेढा शहरातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या जमिनी मुंढेवाडी, बोराळे शिवारात आहेत. परंतु ओढ्याला आलेल्या पाण्यामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेतात देखील जाता येईना. याबाबत जिल्हा परिषदेचे सदस्य नितीन नकाते म्हणाले, या मार्गावर तीन ठिकाणी पूल करावेत यासाठी आमदार भारत भालके यांनी सातत्याने पाठपुरावा व पत्रव्यवहार केला. परंतु मागील काही वर्षांचा विचार करता यासाठी निधीची उपलब्धता केली नाही. सध्याच्या कोरोनाचा विचार करता शासन निधी कधी उपलब्ध करणार, यावर या पुलाचे भवितव्य अवलंबून आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल महाराष्ट्र

