धक्कादायक! अक्कलकोटमध्ये दिवसात कोरोनाचा दुसरा बळी 

अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट येथे कोरोनानेबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असून शुक्रवारी (ता. 12) एकाच दिवशी दोघांचे बळी गेला आहे. त्याने शहराला मोठा धक्का बसला आहे. हे दोघेही थेट सोलापूरला दाखल होऊन उपचार घेत होते. ते अक्कलकोटमधील मौलाली गल्ली अक्कलकोट येथे राहणारे असून ते दोन रुग्ण आज मृत्यू पावले आहेत. तसेच बागवान गल्ली अक्कलकोट येथील उपचार घेणाऱ्या एका रुग्णाचा अहवाल कोरोना बाधित आला आहे.

दरम्यान अक्कलकोट मौलाली गल्ली व समर्थ नगर येथे असलेल्या तीन कोरोना रुग्ण प्रकरणी गुरुवारी 17 स्वॅब घेतले होते. त्यांचा अहवाल आज आला असून त्यापैकी 13 अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. तर चार अहवाल पेंडिंग आहेत, अशी माहिती तहसीलदार अंजली मरोड यांनी दिली आहे. अक्कलकोटमध्ये कोरोनाबाधितांची 14 असून त्यामध्ये मृतांची संख्या तीन आहे. उपाचार घेऊन घरी गेलेले रुग्ण सात आहेत. तर चौघांवर उपचार सुरु आहेत.

