सोलापुरात कोरोनामुळे दोघांचा मृत्यू; रुग्णांची संख्या ३४३

सोलापूर : सोलापूर शहरातील दोन व्यक्तींचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून आज १३ जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्याने सोलापुरातील एकूण कोरोनाबाधित व्यक्तींची संख्या 343 झाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

आज मयत झालेली पहिली व्यक्ती 63 वर्षांची असून सिविल हॉस्पिटल जवळील नाथ संकुलात ते राहत होते. 10 मे रोजी दुपारी सव्वा तीनच्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले होते. त्याच दिवशी त्यांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. उपचारादरम्यान 15 मे रोजी दुपारी सव्वा दोनच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले. आज मयत झालेली दुसरी व्यक्ती ही शास्त्रीनगर परिसरातील महादेव चौकातील असून ही व्यक्ती ५८ वर्षांची होती. 12 मे रोजी त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात सारीच्या उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. 13 मे रोजी त्यांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून 15 मे रोजी सकाळी अकराच्या सुमारास उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे. आज नव्याने आढळलेल्या १३ रुग्णांमध्ये लष्कर येथील दोन पुरुष एक महिला, विजापूर नाका येथील एक पुरुष, नवनाथ नगर एमआयडीसी रोड येथील एक महिला, बापुजी नगर येथील एक महिला, शास्त्रीनगर येथील एक पुरुष, दत्त चौकातील एक महिला, कुमार स्वामी नगर मधील दोन पुरुष, अरविंद धाम पोलिस वसाहतीमधील एक पुरुष, भगवान नगर येथील एक महिला, सिव्हिल हॉस्पिटल होस्टेल मधील एक पुरुष अशा 13 जणांचा समावेश आहे. आज दिवसभरात कोरोना चाचणीचे 105 अहवाल प्राप्त झाले असून त्यातील 92 अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. 13 अहवाल पॉझिटिव्ह आले असून आज कोरोना मुक्त झालेल्या सात जणांना घरी सोडण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिली. सोलापुरातील 343 जण आतापर्यंत कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले असून 24 जणांचा मृत्यू झाला आहे. रुग्णालयात सध्या 206 जणांवर उपचार सुरू असून कोरोना मुक्त झालेल्या 113 जणांना आतापर्यंत घरी सोडण्यात आले असल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिली

