शहरात चार तासांत दोघांचा मृत्यू तर वाढले 29 कोरोना पॉझिटिव्ह ! एकूण रुग्णसंख्या चार हजाराच्या उंबरठ्यावर 

सोलापूर : सोलापूर शहरातील 100 व्यक्‍तींचे अहवाल सोमवारी (ता.20) प्राप्त झाले. त्यामध्ये 29 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले असून दोघांचा मृत्यू झाला आहे. ही आकडेवारी रविवारी रात्री आठ ते 12 वाजेपर्यंतची आहे. शहरातील 19 हजार 243 व्यक्‍तींची आतापर्यंत कोरोना टेस्ट करण्यात आली आहे. त्यामध्ये तीन हजार 835 व्यक्‍तींचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले असून त्यापैकी 327 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या ठिकाणी हे 29 रुग्ण सापडले शहरातील लक्ष्मी नगर (जुळे सोलापूर), दक्षिण सदर बझार, रेल्वे लाईन, जयभवानी सोसायटी (अंत्रोळीकर नगर), ईएसआय क्‍वार्टर, बेघर सोसायटी, पापाराम नगर (विजयपूर रोड), विडी घरकूल (हैदराबाद रोड), पुना नाका, रविवार पेठ, बुधवार पेठ, खडक गल्ली (बाळे), भवानी पेठ, बनसिध्द नगर (सोरेगाव), आत्मविश्‍वास नगर, लक्ष्मी नगर (होटगी रोड), साठे चाळ (बुधवार पेठ) आणि माधव नगर (आकाशवाणी रोड) या ठिकाणी हे 29 रुग्ण सापडले आहेत. ठळक बाबी... शहरात चार तासांत वाढले 29 रुग्ण; दोघांचा झाला मृत्यू

शहरातील 19 हजार 243 व्यक्‍तींची झाली आतापर्यंत कोरोना टेस्ट

शहरातील एकूण रुग्णसंख्या तीन हजार 835 तर मृतांची संख्या 327 झाली

आज शंभर जणांचे अहवाल प्राप्त; 71 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह

आतापर्यंत दोन हजार 102 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात; एक हजार 406 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार

माशाळ वस्तीतील 50 वर्षीय पुरुषाचा तर बसवेश्‍वर नगरातील 65 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनामुळे झाला मृत्यू

