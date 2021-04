सांगोला पंचायत समितीमध्ये कोरोना ! दोन कर्मचारी पॉझिटिव्ह

सांगोला (सोलापूर) : कोरोना विषाणूचा प्रसार व प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासन आदेश 27 मार्च 2021 मधील निर्देशानुसार पंचायत समिती, सांगोला कार्यालय 1 एप्रिल रोजी प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पंचायत समिती कार्यालयात तालुक्‍यातील ग्रामीण भागातून दररोज अनेकजण कामानिमित्त येत असतात. कोरोना प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून आदेश प्राप्त झाल्यामुळे आता पंचायत समिती कार्यालयात प्रवेश करता येणार नाही. अशातच दोन कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. 1 एप्रिल रोजी पंचायत समिती कार्यालयातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची कोव्हिड टेस्ट घेण्यात आली. एकूण 69 टेस्ट घेण्यात आल्या असून त्यापैकी दोन कर्मचाऱ्यांच्या टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यामुळे कार्यालयात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच यापुढे दररोज पंचायत समिती कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर कोव्हिड चाचणी केली जाणार आहे. तालुक्‍यातील पदाधिकारी व ग्रामस्थांनी अत्यावश्‍यक कामाशिवाय पंचायत समिती कार्यालयात येऊ नये, आपले अर्ज, निवेदन किंवा ई-ऑनलाइन पाठवून द्यावेत. आपल्या अर्जांवर नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आवाहन गटविकास अधिकारी संतोष राऊत यांनी केले आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी काही कठोर उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पंचायत समिती कार्यालय प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह अभ्यागतांना सुद्धा कोव्हिड टेस्ट केल्याशिवाय कार्यालयात प्रवेश दिला जाणार नाही.

- संतोष राऊत,

गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, सांगोला आधी केले, मग सांगितले

पंचायत समितीच्या सभापती राणी कोळवले व गटविकास अधिकारी संतोष राऊत यांनी काल कार्यालयात येताच आपल्या कोव्हिड चाचण्या करून घेतल्या. तसेच कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सुद्धा चाचणी करून घेण्याची सूचना केली. त्यानुसार एका दिवसात 69 कोव्हिड चाचण्या करण्यात आल्या. गटविकास अधिकारी संतोष राऊत व पंचायत समिती कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोव्हिड लसीकरणाचे दोन्ही डोससुद्धा घेतले आहेत. नागरिकांनीसुद्धा कोव्हिड चाचणी करण्यास व लसीकरण करण्यात प्रशासनाला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

