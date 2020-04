वाळू माफियांची  पोलिस कर्मचाऱ्याला धमकी 

पंढरपूर (सोलापूर) : येथील अवैध वाळू उपशा विरोधात कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याला अंगावर ट्रॅक्‍टर घालून पाय मोडून टाकेन अशी धमकी दिल्याप्रकरणी खरसोळी (ता. पंढरपूर) दोघा वाळू माफियांविरोधात तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी बापूसाहेब किसन मोरे यानी फिर्याद दिली आहे.

या बाबतची माहिती अशी की, जिल्ह्यात संचारबंदीचा आदेश लागू असताना आज खरसोळी (ता. पंढरपूर) येथील भीमा नदीपात्रातून तुषार महादेव वाघमारे व संजय त्रिंबक पवार (रा. खरसोळी) हे ट्रॅक्‍टर यारीच्या साहाय्याने चोरून वाळू उपसा करत होते. वाळू उपसा विरोधी कारवाई करण्यास पंढरपूर तालुका पोलिस ठाण्याचे पोलिस कर्मचारी बापूसाहेब मोरे हे आज दुपारी नदीपात्रात गेले असता, ट्रॅक्‍टर, यारी व दोन ब्रास वाळू असा सुमारे तीन लाख 50 हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. कारवाई दरम्यान संशयित आरोपीने कारवाई केली तर अंगावर टॅक्‍टर घालून पाय मोडून टाकेन अशी धमकी दिली व शासकीय कामात अडथळा आणला म्हणून दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक किरण अवचर हे करत आहेत.

