बार्शीत 100 टक्के बंद; आमदार राऊत यांच्या घरासमोर दोन तास आसूड आंदोलन 

बार्शी (सोलापूर) : "एक मराठा, लाख मराठा', "जय शिवाजी, जय भवानी', "आरक्षण रद्द करणाऱ्या राज्य सरकारचा जाहीर निषेध', "रक्ता-रक्तात भिनलंय काय जय जिजाऊ, जय शिवराय', "कोण म्हणतंय देत नाही घेतल्याशिवाय राहात नाही'... अशा घोषणा देऊन सकल मराठा समाज बांधवांनी राऊत चाळ दुमदुमवून सोडली. हलगीचा निनाद आणि आसूड जमिनीवर ओढत निषेधाच्या घोषणा दिल्या. तालुक्‍याचे आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या राऊत चाळ येथील घरासमोर सकल मराठा समाज बांधवांनी सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता मराठा आरक्षण प्रश्नी सुमारे दोन तास आंदोलन केले. यानंतर आमदार राऊत यांना निवेदन दिले. मराठा आरक्षण प्रश्नी जाहीर केलेल्या जिल्हा बंदला बार्शीतील नागरिकांनी, व्यापाऱ्यांनी प्रतिसाद देत सर्व व्यवहार बंद ठेवले होते. वाहतूक पूर्णपणे बंद होती. शासकीय कार्यालये वगळता 100 टक्के शांततेत बंद पाळण्यात आला. याप्रसंगी बोलताना आमदार राजेंद्र राऊत म्हणाले की, मराठा समाजाने आरक्षण प्रश्नी 58 मोर्चे शांततेत काढले, कोठेही गालबोट लागले नाही. 42 युवकांनी बलिदान दिले. न्यायालयीन लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्दैवाने स्थगिती दिली आहे. मराठा समाजाची बिकट परिस्थिती असून कुटुंबांची संख्येनुसार जमिनीदेखील कमी आहेत. भूमिहीन शेतकरी आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपण काम करीत असून असंख्य अडचणींवर मात करून यशस्वीपणे पुढे जावे लागेल. मी मराठा आरक्षणप्रश्नी पाठीशी उभा आहे. मराठा आरक्षणाबाबत कायमस्वरूपी निर्णय झाला पाहिजे, राज्यातील आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्र होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घ्यावी असे करू. सकल मराठा समाजाचे नारायण जगदाळे, किरण गाढवे, मंगेश दहिहांडे, मदन गव्हाणे, सुमीत जगदाळे, महेश देशमुख, रावसाहेब यादव, दिलीप सुरवसे, शैलजा गीते, राजश्री डमरे, सुवर्णा शिवपुरे, स्नेहल काशीद, सुनंदा चव्हाण, भक्ती गरड यांच्यासह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

