दिराने केला शिक्षिका वहिनीचा विनयभंग ! अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळविले

सोलापूर : एका शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत असलेल्या शिक्षिका महिलेचा दिराकडून विनयभंग झाल्याची घटना 14 डिसेंबर रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास सोलापुरात घडली. याप्रकरणी शिक्षिका वहिनीने दिराविरुद्ध फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. त्यांच्या फिर्यादीवरून पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी, की एका शाळेमध्ये शिक्षिका म्हणून कार्यरत असलेल्या महिलेच्या घरात घुसून दिराने तिला शिवीगाळ करून लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण केली. तसेच दिराने त्या महिलेची साडी ओढून लज्जा वाटेल असे कृत्य केले व तुम्हाला सगळ्यांना खोट्या केसमध्ये अडकवतो, अशी दमदाटी केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेची नोंद फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात झाली असून, पुढील तपास पोलिस नाईक क्षीरसागर हे करीत आहेत. तरुणाकडून अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग

गावातल्या दुकानांमध्ये अल्पवयीन मुलगी दूध आणण्यासाठी गेली असता तेथील एका तरुणाने तिचा पाठलाग करून विनयभंग केल्याची घटना 15 डिसेंबर रोजी सोलापूर येथे घडली. याप्रकरणी संशयित आरोपी मल्लिकार्जुन माने (वय 28, रा. सोलापूर) याच्याविरुद्ध बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण अधिनियम कायद्यान्वये विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पीडित अल्पवयीन मुलीच्या आईने फिर्याद दाखल केली आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी, की पीडित मुलगी ही दुकानामध्ये दूध आणण्यासाठी गेल्यावर आरोपी मल्लिकार्जुन माने याने त्या मुलीचा पाठलाग केला. तसेच तिला रस्त्यात अडवून, तू माझ्याबरोबर लग्न करणार का, असे विचारून तिचा हात पकडला. त्यानंतर संशयित आरोपी माने याने पीडित मुलीची ओढणी ओढून तिच्यासोबत लज्जा वाटेल असे कृत्य केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. संशयित आरोपी मल्लिकार्जुन माने याच्याविरुद्ध रीतसर तक्रार दिलेली आहे. या घटनेची नोंद विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात झाली असून, तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मुलाणी हे करीत आहेत. अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळविले

सोलापूर एसटी स्टॅंड येथून एका अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याची घटना 8 डिसेंबर रोजी दुपारी चारच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. त्यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञात इसमाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित मुलीच्या आईने पाणी आणण्याकरिता त्या अल्पवयीन मुलीला सांगितले असता, ती मुलगी पाणी आणण्यासाठी गेली. त्यानंतर बराच वेळ झाल्याने मुलगी अजून आली नाही म्हणून परिसरात तिचा शोध घेतला. त्यानंतर त्या वेळेस पीडित मुलीच्या मैत्रिणीकडे व नातेवाइकांकडे चौकशी केली असता ती मिळून आली नाही. त्यावेळी आईची खात्री झाली की कोणीतरी अज्ञात इसमाने मुलीला फूस लावून पळवून नेले आहे, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेची नोंद फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात झाली असून, तपास पोलिस हेडकॉन्स्टेबल काझी हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Two incidents of molestation were reported to the police station in Solapur