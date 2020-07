माळशिरस (सोलापूर) : तरंगफळ (ता. माळशिरस) येथे गॅसगळती होऊन अचानक लागलेल्या आगीत दोन मुले भाजून मृत्युमुखी पडली, तर आई गंभीर जखमी झाली आहे. ही घटना आज सकाळी साडेसात वाजता (ता. 2) घडली. सावळा ज्ञानेश्वर शिंदे (वय 7) व कृष्णा ज्ञानेश्वर शिंदे (वय 5) अशी मृत्यू झालेल्या मुलांची नावे आहेत. तर, सोनाली ज्ञानेश्वर शिंदे (वय 30) असे जखमी झालेल्या आईचे नाव आहे.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी, सोनली शिंदे या सकाळी स्वयंपाक करीत असताना अचानक गॅसगळतीमुळे आगीचा भडका होऊ लागला. त्या वेळी त्या घराबाहेर होत्या, तर लहान मुले झोपेत होती. त्या मुलांना बाहेर काढण्यासाठी घरात गेल्या, त्या वेळी आगीचा भडका वाढतच होता. दरवाजातून बाहेर निघू शकत नसल्यामुळे ग्रामस्थांच्या मदतीने घराची मागील भिंत पाडून आई व मुलांना बाहेर काढण्यात आले. मात्र तिघेही जास्त भाजल्यामुळे गंभीर अवस्थेत होते. त्यांना त्वरित अकलूज येथील शासकीय हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. शासकीय हॉस्पिटलमध्ये सावळा शिंदे याचा मृत्यू झाला. नंतर आई सोनाली व मुलगा कृष्णा या दोघांना सोलापूर येथील शासकीय हॉस्पिटलकडे घेऊन जात असताना कृष्णा याचा मृत्यू झाला. आई गंभीर अवस्थेत असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

या घटनेचा पंचनामा मंडलाधिकारी श्री. लकडे यांनी केला असून, घरातील तीन लाख रुपये रोख जळून खाक झाले आहेत, तर शेजारच्या घराचे पन्नास हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

