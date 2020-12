सिमेंट टँकर व दुचाकी अपघातात बुरुंगेवाडी, खोमनाळ येथील दोघे ठार

मंगळवेढा (सोलापूर) : मंगळवेढा तालुक्यातील खोमनाळ येथे साखरपुड्याचा कार्यक्रम उरकून गावाकडे परतत असताना पाटखळ-खुपसंगी रोडवर पाटखळ गावाजवळ सिमेंट टँकर व मोटरसायकलच्या अपघातात दोघे मोटारसायकलस्वार गंभीर जखमी होऊन मरण पावले. हा भीषण अपघात काल (शुक्रवारी) सायंकाळी सातच्या दरम्यान घडला. या अपघातामध्ये बुरुंगेवाडी -जवळा येथील दोघेजण गंभीर जखमी होऊन उपचारांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. गोविंद बुरुंगे व चिल्लपा बुरुंगे अशी मृतांची नावे असून, बुरुंगेवाडी-जवळा या आपल्या गावाकडे खोमनाळ हिवरगाव परिसरातील साखरपुडा उरकून (एम.एच 9 एच ९२१८9812) या मोटरसायकलवरून ते परत जात असताना पाटखळ गावाजवळ आले असता सिमेंट टँकर के.ए .48 - 5122 ला जोरदार धडक दिली. या धडकेत मोटरसायकलवरील एकजण अंदाजे २० फूट बाजूला फेकला गेला तर दुसऱ्या एका व्यक्तीच्या दोन्ही पायावरून सिमेंट टँकरचे चाक गेल्याने गंभीर जखमी झाला. दरम्यान, साखरपुड्यासाठी गेलेल्या इतर नातेवाईकांच्या मागून येणाऱ्या वाहनातून या जखमींना उपचारासाठी सांगोल्यास नेण्यात आले; परंतु उपचारापूर्वीच रात्री त्यांचा मृत्यू झाला.या अपघाताची नोंद मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात दाखल झाली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

