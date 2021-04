संचारबंदीच्या पहिल्याच दिवशी दोन लाखांचा दंड ! 40 वाहने जप्त; आता तेव्हाच सुटणार जप्त वाहने

सोलापूर : शहरातील कोरोनाचा विळखा सैल करून विषाणूचा प्रादुर्भाव थांबविण्याच्या हेतूने महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी शनिवार, रविवारी संचारबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. संचारबंदीत विनाकारण घराबाहेर कोणीही पडू नये, असे आवाहन करूनही बेशिस्तपणाचे दर्शन देणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला. संचारबंदीच्या पहिल्याच दिवशी पोलिसांनी एक लाख 95 हजारांचा दंड वसूल केला. कोरोना आटोक्‍यात येईपर्यंत वाहने सुटणार नाहीत

संचारबंदी असतानाही नियमांचे उल्लंघन करून विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्यांकडील वाहने पोलिसांनी आता जप्त करायला सुरवात केली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी व्हावा म्हणून नागरिकांना वारंवार आवाहन करूनही ते नियम पाळत नाहीत. त्यामुळे नियम मोडून रस्त्यांवरून फिरणारी वाहने जप्त केल्यानंतर कोरोनाची परिस्थिती आटोक्‍यात येईपर्यंत सोडली जाणार नाहीत, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांनीही पोलिसांना त्याअनुषंगाने सक्‍त सूचना केल्या आहेत. शहरातील सात पोलिस ठाण्याअंतर्गत पोलिसांनी विविध ठिकाणी नाकाबंदी लावली होती. बेशिस्तांवर वॉच ठेवण्यासाठी जवळपास दोन हजार पोलिसांचा बंदोबस्त शहरभर लावण्यात आला आहे. आज कडक संचारबंदीचा पहिला दिवस, रस्त्यांवरून ये-जा करणाऱ्या एक हजार 725 वाहनांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 380 वाहनचालकांकडून 98 हजार 500 रुपयांचा दंड पोलिसांनी वसूल केला. दुसरीकडे चारचाकी, दुचाकीसह अन्य वाहनातून फिरणाऱ्या 180 विनामास्क व्यक्‍तींकडूनही 96 हजार 500 रुपयांचा दंड वसूल केला. तर एक चारचाकी, सात तीनचाकी आणि 32 दुचाकी जप्त करून पोलिसांत जमा करण्या आल्या.

