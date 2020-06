मटन विक्रेता कोरोना रुग्णाचे दोन नातेवाईक निघाले पॉझिटिव्ह 

वळसंग(सोलापूर) : वळसंग (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संपर्कातील आणखी दोन जणांना लागण झाल्याचे तपासणी अहवालात निष्पन्न झाले. हे दोन्ही रुग्ण पहिल्या रुग्णाचे नातेवाईक असून त्याच्या संपर्कातील 19 जणांचा अहवाल बाधित नसल्याचा आला आहे. तर आणखी दोघांची पुन्हा एकदा तपासणी केली जाणार आहे. हेही वाचाः सोलापूरच्या महापौरांसह कुटुंबीयानी केली कोरोनावर मात येथील एका मटन विक्रेत्यास मागील आठवड्यात कोरोनाची लागण झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याच्या कुटुंबीयासह संपर्कातील 23 जणांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी दोघांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे निष्पन्न झाले तर 19 जणांचे अहवाल बाधित नसल्याचे आले. आणखी दोघांचे अहवाल येणार आहेत.

या घटनाक्रमाने स्थानिक कोरोना प्रतिबंधक समितीने कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी शनिवार (ता. 13) पासून रविवार (ता. 21) पर्यंत जनता कर्फ्यू जाहीर केला आहे. वळसंगकरही उस्फूर्त प्रतिसाद देत आहेत. कोरोनाबाधित रुग्णाची संख्या तीन झाल्याने गावकरी धास्तावले आहेत. 150 जणांना होम क्वारंटाइन केले असून कंटेन्मेंट भागात शासकीय नियमाप्रमाणे निर्बंध असतील, असे तलाठी सचिन सावळे यांनी "सकाळ'ला सांगितले.



