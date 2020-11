करकंबमध्ये सहा जणांविरुद्ध अवैध सावकारकीचे दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल

करकंब (सोलापूर) : पंढरपूर तालुक्यातील करकंब येथील पोलिस ठाण्यात सहा जणांविरुद्ध अवैध सावकारकीचे दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल झाले असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक प्रशांत पाटील यांनी 'सकाळ'ला दिली.



यातील एक गुन्हा हा पंढरपूर येथील सहायक निबंधक सहकारी संस्थेचे सहकारी अधिकारी (श्रेणी 1) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी उंबरे (पागे, ता.पंढरपूर) येथील गोरख शामराव भोसले व शामराव सोपान भोसले हे दोघेजण सावकारकीचे अनुज्ञाप्तीशिवाय सावकारकीचा व्यवसाय करत असून त्यांनी २४ जणांशी अवैध व्यवहार करुन व्याज वसूल केल्याचे तपासात निष्पण्ण झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. दुसरी तक्रार परवीन दस्तगीर मुलाणी (वय 31) यांनी दिली आहे. त्यानुसार त्यांनी सचिन पोपट हेगडकर, संतोष रामचंद्र धोत्रे, श्रीकृष्ण भारत जाधव, अमिन रतिलाल पठाण (सर्वजण रा.करकंब) यांच्यविरोधात दिली आहे. त्यानुसार बचत गट, रत्नाकर बॅंक, वाया फायनान्स सिद्धनाथ ज्वेलर्स व मोडनिंबकर ज्वेलर्समध्ये सोने गहाण ठेवून व स्वतःजवळील काही रक्कम मिळून सर्व पैसे व्याजासह परत केले असतानाही त्यांची जागा व घर परत न केल्याने व मानसिक त्रासास कंटाळून फिर्यादीने झोपेच्या गोळ्या खावून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे उपरोक्त चार जणांच्याविरोधात अवैध सावकारकी व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक प्रशांत पाटील म्हणाले, अवैध सावकारी वरुन लोकांची आर्थिक लूट होत असेल व मानसिक त्रास दिला जात असेल तर अशा लोकांनी करकंब पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा. त्यांना योग्य न्याय देण्याचे काम केले जाईल. संपादन - सुस्मिता वडतिले

