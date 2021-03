सोलापूरच्या दोघा बहिणींचे सीए परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात यश ! एकीने 27 तर दुसरीने मिळवला 39वा रॅंक 

सोलापूर : जानेवारी महिन्यात घेण्यात आलेल्या सीए परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला असून, यात सोलापूरच्या दोघा सख्ख्या बहिणींनी पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळवले आहे. अनुश्री व ऐश्‍वर्या सोनी अशी या दोघा बहिणींची नावे आहेत. सोलापुरातील व्यापारी कमलकिशोर सोनी यांच्या अनुश्री व ऐश्‍वर्या या दोन मुली आहेत. अनुश्रीने सीएच्या परीक्षेत ऑल इंडिया रॅंकिंग 27 (मार्क्‍स 515) आणि ऐश्‍वर्या 39 व्या रॅंकने (मार्क्‍स 496) उत्तीर्ण झाली आहे. अनुश्री सोनी हिने बारावी सायन्समध्ये सोलापुरात प्रथम क्रमांक पटकावला होता. त्या वेळी नीता अंबानी यांनी तिचे अभिनंदन करून तिला त्यांच्या संस्थेमार्फत इंजिनिअरिंगसाठी स्कॉलरशिप दिली होती. अनुश्रीने डब्ल्यूआयटीमधून कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग केले असून, त्यानंतर तिने सीए फायनल एक्‍झामची तयारी केली. तिला पुणे येथील व्ही स्मार्ट इन्स्टिट्यूट, संजय सराफ इन्स्टिट्यूट या संस्थेचे मार्गदर्शन लाभले. सायन्स बॅकग्राउंड असूनही सीए परीक्षेत ती अगदी पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण झाली आहे. तसेच ऐश्वर्या सोनी हिनेदेखील सीए परीक्षेत 39 वा रॅंक मिळवून यशस्वीपणे पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण झाली आहे. ती आयपीसीसीमध्ये देखील फर्स्ट अटेम्प्टमध्येच क्‍लिअर झाली आहे. तसेच नुकत्याच झालेल्या सीए परीक्षेत देखील पहिल्याच प्रयत्नात एकोणचाळिसावा रॅंक मिळवून यशस्वी झाली आहे. एकाच कुटुंबातील या दोघी बहिणी पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी झाल्यामुळे माहेश्वरी समाजबांधवांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. मारवाडी समाजाचा बिझनेस ट्रेंड मोठा असतो. तसेच आमच्या घरच्या बिझनेसमध्ये किंवा समाजातील अनेक उद्योजक, व्यापाऱ्यांना सीएच्या माध्यमातून फायदा करून देण्याच्या विचाराने आम्हा दोघा बहिणींनी सीए केला आहे, अशी प्रतिक्रिया अनुश्री सोनी हिने "सकाळ'शी बोलताना दिली.

Web Title: Two sisters from Solapur succeed in their first attempt at the CA exam