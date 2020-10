उघडेवाडी जगदंबा मंदिरात यंदा ग्राम यात्रा उत्सवात होणार फक्त धार्मिक विधी

वेळापूर (सोलापूर) : उघडेवाडी (ता. माळशिरस) येथील सुप्रसिद्ध जगदंबा मंदिरात या वर्षी नवरात्र काळात होणारे सर्व उत्सव आणि कार्यक्रम रद्द करून फक्त धार्मिक विधी केले जातील, अशी माहिती यात्रा कमिटीच्या वतीने मंदिराचे मानकरी मीनानाथ उघडे यांनी दिली. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागामध्ये कोरोना विषाणूचा संसर्ग आणि प्रादुर्भाव वेगाने वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नवरात्र उत्सव मंडळांना राज्याच्या गृह विभागाने नवरात्रोत्सव-2020 मार्गदर्शक परिपत्रकान्वये नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार वेळापूर पोलिस स्टेशन अंतर्गत क्षेत्रातील नवरात्र उत्सव मंडळे आणि मंदिर पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच वेळापूरचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक जाधव यांनी घेतली. त्यानुसार देवीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना आणि विसर्जन करताना कोणतीही मिरवणूक न काढणे, मंदिरात वा मंडपात पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती एकत्र न येणे, मंदिरात खाद्यपदार्थ अथवा पेय- पाण्याची व्यवस्था न करणे आदी सूचना या वेळी करण्यात आल्या आहेत. उघडेवाडी येथील जगदंबा देवीची ग्राम यात्रा उत्सव अश्विन पौर्णिमेला दोन दिवस विविध कार्यक्रमांनी साजरा होत असतो. या वर्षी 30 व 31 ऑक्‍टोबर रोजी नियोजित असलेली ग्राम यात्रा कोरोना काळामधील शासनाने प्रारित केलेल्या आदेशाप्रमाणे मर्यादित स्वरूपात आणि फक्त पारंपरिक धार्मिक विधी करून पार पडेल. नवरात्र काळात देवीची काकड आरती आणि रात्रीची आरती सुद्धा पाच व्यक्तींच्या उपस्थितीतच पार पडेल. नवरात्र काळ आणि यात्रेमध्ये होणारा गजीढोल, पौर्णिमे दिवशीचा देवीचा गावछबिना यासह मनोरंजनाचे व इतर सर्व कार्यक्रम रद्द केले आहेत. सर्व भाविक भक्तांनी सर्व नियमांचे पालन करून सहकार्य करण्याचे आवाहन उघडेवाडी जगदंबा यात्रा कमिटीच्या वतीने करण्यात आले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Ughdewadi Jagdamba temple will have a simple Gram Yatra festival this year