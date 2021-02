उघडेवाडीत अज्ञात चोरट्यांनी केला बॅंकफोडीचा अयशस्वी प्रयत्न ! सततच्या घटनांमुळे पोलिसांपुढे आव्हान

वेळापूर (सोलापूर) : उघडेवाडी (ता. माळशिरस) येथील बॅंक ऑफ बडोदाच्या शाखेत सोमवारी रात्री शटर उचकटून बॅंक लुटण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. यात अज्ञात चोरट्यांनी रोख रक्कम चोरण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. भर लोकवस्तीत असलेली बॅंक फोडून चोरटे बॅंकेत घुसल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. याबद्दल सविस्तर माहिती अशी, की बॅंक ऑफ बडोदा, उघडेवाडी शाखेचे शाखाधिकारी निखिल सहारे (वय 36) यांनी वेळापूर पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार लोकवस्तीत सोमवारी (ता. 22) रात्री सव्वादोन वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी बॅंकेचे दोन्ही शटर उचकटून आत प्रवेश केला. बॅंकेच्या लॉकरमधील रोकड चोरट्यांना काढता न आल्याने पुढील अनर्थ टळला. या घटनेचा तपास सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक संजय रेगुडे करीत आहेत. वेळापूरमधील शिक्षक कॉलनीतील राहुल सोनवणे यांच्या घरात दिवसा घुसून सुमारे तीन लाखांचा ऐवज लंपास केल्याची घटना ताजी असतानाच उघडेवाडीतील बॅंक फोडीची घटना घडली आहे. गेल्या वर्षभरात बोंडले डीसीसी बॅंक शाखा फोडणे, जिल्हा परिषद मुलींच्या शाळेतील आठ संगणकांची चोरी, वेळापूर शिक्षक कॉलनीत राहणारे आरोग्य कर्मचारी सुनील पुलगेट यांची दिवसा घरफोडी होऊन सुमारे सात लाखांचा ऐवज लंपस झाला तर भाईनाथ नगरमधील संजय बनकर यांचे राहते घर फोडून मोठा ऐवज चोरीला गेला होता. यासह दुकान फोडीच्या आणि महिलांच्या गळ्यातील दागिने दिवसा पळवण्याच्या घटनाही वारंवार घडत आहेत. गेले काही दिवस वेळापूर आणि परिसरात घरफोडी आणि बॅंक फोडीच्या घटना वारंवार घडत असताना अद्यापपर्यंत पोलिसांच्या हाती कोणतेही धागेदोरे लागले नाहीत. अशा घटना थांबवण्याचे पोलिसांपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

