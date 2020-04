सोलापूर ः जिल्ह्याची वरदायिनी असलेले उजनी धरण मागील वर्षी 100 टक्के भरले होते. मागील वर्षी झालेल्या पावसामुळे हे किमया साध्य झाली होती. मात्र, आजअखेर धरणातील उपयुक्त पाण्याची टक्केवारी 36 इतकी झाली आहे. सध्या साधारणपणे दररोज एक टक्के पाणीसाठा कमी होत आहे. दरम्यान, कालव्याच्या माध्यमातून उन्हाळी आवर्तन एक मेपासून सुरु केले जाणार आहे. उजनी धरणातून सध्या आठ हजार 100 क्‍सुसेकने पाणी भीमा नदीमध्ये सोडले जात आहे. सोलापूर शहराला पिण्यासाठी हे पाणी सोडण्यात आले आहे. पुढील आठ- नऊ दिवसांमध्ये हे पाणी औज बंधाऱ्यात पोचण्याची शक्‍यता आहे. भीमा नदीमध्ये सोडण्यात आलेल्या या आवर्तनामुळे पाच टीएमसी पाणी कमी होणार आहे. याशिवाय सध्या धरणातून कालव्याच्या माध्यमातून तीन हजार क्‍सुसेकने तर बोगद्यातून एक हजार 125 क्‍सुसेकने पाणी सोडले जात आहे. बोगद्यातून सोडलेले पाणी सीना नदीमध्ये येते. हे पाणी या नदीवर शेवटी असलेल्या कोर्सेगाव बंधाऱ्यात पोचेपर्यंत सीना नदीकाठच्या दोन्ही बाजूंचा वीजपुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. पिण्याच्या पाणीसाठी केवळ दोन तास वीजपुरवठा केला जाणार आहे. वीजपुरवठा बंद असल्याने कोर्सेगाव बंधाऱ्यापर्यंत पाणी पोचण्यास उशीर लागणार नाही. उजनी धरणामध्ये 23 मार्चला 53 टक्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा होता. तो पाणीसाठा जवळपास 16 दिवसांमध्ये 16 टक्‍यांनी कमी झाला आहे. म्हणजेच धरणातून दररोज जवळपास एक टक्के पाणीसाठा कमी होत आहे. मागील वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने धरणातील पाणीसाठा अद्यापही टिकून आहे. मागील वर्षीच्या पाणीसाठ्याच्या टक्केवारीचा विचार केला असता आजच्या दिवशी धरणात वजा 27 टक्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा होता. यावरुन यंदाच्या वर्षी धरणाची स्थिती समाधानकारक असल्याचे स्पष्ट होते. महाराष्ट्र

Web Title: Ujanis water storage came in at 36 percent