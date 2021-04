पत्नीच्या उपचारासाठी पैसे काढण्यास गेलेल्या पोलिसाचीच फसवणूक ! बॅंक खात्यातून लांबविले पाच लाख

सोलापूर : ग्रामीण पोलिस मुख्यालयातील पोलिस कर्मचारी तात्या चंदू जाधव (रा. स्वामी विवेकानंद नगर, विजयपूर रोड) हे त्यांच्या पत्नीच्या उपचारासाठी बॅंकेतून पैसे काढण्यासाठी गेले होते. तत्पूर्वी, त्यांना अनोळखी मोबाईलवरून कॉल आला. त्यांनी बॅंक खात्याची कोणतीही माहिती दिलेली नसतानाही समोरील व्यक्‍तीने त्यांचे बॅंक खाते हॅक करून पाच लाखांची रक्‍कम लंपास केली. सदर बझार पोलिस घटनेचा तपास करीत आहेत. ऑनलाइनच्या माध्यमातून फसवणुकीचा नवा फंडा सुरू झाला असून ज्येष्ठ नागरिक व नोकरदार लोक त्याला सर्वाधिक बळी ठरत आहेत. कमी व्याजदराने बॅंक कर्ज, गुंतवलेल्या रकमेवर ज्यादा व्याजाचा परतावा, बेरोजगारांसाठी जॉब असे आमीष दाखवून ही फसवणूक केली जात आहे. तत्पूर्वी, संबंधित व्यक्‍तीच्या मोबाईलवर अनोळखी नंबरवरून कॉल अथवा मेसेज पाठविले जातात. अशीच एक घटना सदर बझार पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली असून, तात्या जाधव हे आजारी पत्नीच्या उपचारासाठी रक्‍कम काढण्याकरिता ते बॅंकेत गेले. त्यांच्या मोबाईलवर 27 व 28 मार्च रोजी 8348660245 या अनोळखी क्रमाकांवरून कॉल आला. मी मुंबईतील स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या शाखेतून बोलतोय, असे समोरील व्यक्‍तीने जाधव यांना सांगितले. त्या वेळी त्यांनी त्या व्यक्‍तीला कोणतीही माहिती दिली नाही. त्या व्यक्‍तीने बॅंक खात्याची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याला कोणतीही माहिती दिलेली नसतानाही त्याने खाते क्रमांक व पासवर्ड हॅक करून ऑनलाइन ट्रान्झॅक्‍शनद्वारे जाधव यांच्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या ट्रेझरी शाखेतील बॅंक खात्यातून पाच लाखांची रक्‍कम लंपास केली. ही रक्‍कम त्या व्यक्‍तीने चंदीगढ येथील स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या सेंट्रल बॅंकेत वर्ग केल्याचे उघड झाले आहे. त्यानुसार आता तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक अश्‍विनी भोसले यांनी तपास सुरू केला आहे. सायबर क्राईमला पोलिसांचे पत्र

पोलिस कर्मचाऱ्याच्या बॅंक खात्यातून पाच लाख रुपये ऑनलाइन पद्धतीने लंपास केल्याची घटना गंभीर आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सदर बझार पोलिसांनी सायबर क्राईमला पत्र दिले असून त्याचा तपास सुरू झाला आहे. संशयित आरोपीला पकडण्याच्या दृष्टीने सदर बझार पोलिसांनी तयारी सुरू केली आहे. आरोपीला पकडण्यासाठी वरिष्ठांची परवानगी घेण्याच्या दृष्टीनेही नियोजन झाल्याचे बोलले जात आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

