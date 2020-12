भारताच्या किनारपट्टीवर अनोख्या प्रवासाची मोहिम : डाॅ.मेतन फाउंडेशनचा उपक्रम

सोलापूरः डॉ. मेतन फाउंडेशनने संपूर्ण भारतीय किनारपट्टीवरील रस्त्यावरून कारने एक अनोखा प्रवास करण्याची मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत सहभागी सोलापूरचे अस्थीरोग तज्ञ व पक्षी निरीक्षक डॉ. व्यंकटेश मेतन, उपेंद्रकुमार महाराणा, डॉ. विजयकुमार गोदेपुरे आणि वैभव होमकर हे चौघे आज सोलापूर शहरातून रवाना झाले. "निसर्ग वाचवा" आणि भारतीय अविश्वसनीय संस्कृती आणि परंपरा यांचे अन्वेषण करणे हा मोहिमेचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. हेही वाचाः राष्ट्रीय ग्राहक दिन ः ग्राहक मंचाचे आदेश मराठीतून देणे बंधनकारक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ड्रायव्हिंग करण्याची आवड असलेल्या लोकांसाठी किनारपट्टी एक लोकप्रिय रोड ट्रॅक म्हणून बनावा या साठी मोहिमेद्वारे प्रयत्न होतील. मोहिमेत सहभागी चमू सुरवातीला गेट वे ऑफ इंडिया येथे जाईल. तेथून भारतीय पश्‍चिम किनारपट्टीवरून दीव दमण - खंबाट - द्वारका मार्गे गुजरातमधील लखपत बीच येथे पोहोचेल. तेथून उदयपूर व कानपूरमार्गे पश्‍चिम बंगाल येथील बखाली बीच येथे जाणार आहे. तेथून भारताची पूर्व, दक्षिण आणि पश्‍चिम किनारपट्टीवरून गेट वे ऑफ इंडिया येथे परत येतील. हा प्रवास करताना भारतातील नऊ किनारी राज्ये, चार केंद्रशासित प्रदेश आणि पश्‍चिमेला अरबी समुद्र, पूर्वेला बंगालचा उपसागर आणि दक्षिणेस हिंद महासागराला भेट देत 7500 किमी अंतर पार करणार आहेत. या मोहिमेत समुद्र किनारपट्टीवरील जन- जीवनाचा, संस्कृतीचा आणि पर्यटनाचा अभ्यास केला जाईल. या अनोख्या प्रवासाला खासदार, आमदार आदी लोकप्रतिनिधीसह सोलापूर वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, स्मार्ट सिटी अधिकारी आदींनी मोहिमेस शुभेच्छा दिल्या.



Web Title: Unique travel campaign on the coast of India: An initiative of Dr. Metan Foundation