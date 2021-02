विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवाढ प्रकरण ! सिनेट सदस्यांना कुलगुरुंनी केले अपात्र

सोलापूर : परीक्षा झाल्यानंतर कुलगुरुंच्या लॉगिन आयडीवरुन काही विद्यार्थ्यांचे गुण वाढविल्याचा प्रकार पुढे आला. त्यानंतर 11 डिसेंबर 2019 रोजी सुटा संघटना व प्राचार्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात कुलगुरु डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांचीही चौकशी व्हावी, त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर तोच धागा पकडून तब्बल 14 महिन्यानंतर कुलगुरु डॉ. फडणवीस यांनी सिनेट, व्यवस्थापन परिषद आणि अभ्यास मंडळावरील पाच सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई केली आहे. अशी कारवाई करताच येत नाही

विद्यापीठ व महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिस्तीसाठी असलेल्या कलमानुसार सिनेट सदस्यांसह अभ्यास मंडळावरील सदस्य आणि व्यवस्थापन मंडळावरील सदस्यांना कुलगुरु डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी अपात्र ठरविले. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम 2016 नुसार अशी कारवाई करताच येत नाही. 12 ते 15 जणांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्यावर आरोप केल्याचे कारण पुढे करुन संघटनेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे.

- डॉ. प्रा. हणमंत आवताडे, अध्यक्ष, सुटा संघटना, सोलापूर 'एमबीए'च्या काही विद्यार्थ्यांना गुण वाढविल्याची तक्रार काही विद्यार्थी संघटनांनी केली आणि दोषींवर कारवाईची मागणीही त्यांनी त्यावेळी केली होती. विशेष म्हणजे त्या विद्यार्थ्यांचे गुण कुलगुरुंच्या लॉगिन आयडीवरुन वाढविले होते. याप्रकरणी सुटा संघटना आणि प्राचार्य संघटनेने कुलगुरुंवर आरोप करीत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी उपस्थित 14 जणांना कुलगुरुंनी कारणे दाखवा नोटीस पाठविली. 27 जानेवारीला त्या सर्वांनी खुलासा दिला आणि असमाधानकारक खुलासा दिल्याचे कारण पुढे करीत पाचजणांना विद्यापीठाच्या विविध मंडळासाठी अपात्र ठरविले. मात्र, ही कारवाई 71 (10) ग या कलमानुसार केली आहे. वास्तविक पाहता हे कलम विद्यापीठ तथा महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिस्तीचे आहे. विशेषत: निवडून आलेल्या सदस्यांना अशाप्रकारे काढण्याचा अधिकार कुलगुरुंना नसून अशी कारवाई यापूर्वी कोणत्याही विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी केली नाही. कुलसचिवांनी दिला बोलण्यास नकार

विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळावरील काही सदस्य, व्यवस्थापन परिषद आणि सिनेट सदस्यांना अपात्र करण्यात आले आहे. त्याबद्दल प्रभारी कुलसचिव डॉ. विकास घुटे यांना विचारले. परंतु, मला काम खूप असून मी यासंदर्भात काहीच बोलू शकत नाही म्हणून त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. तर कुलगुरु डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. विविध सभागृहात विद्यापीठाच्या कारभाराबद्दल स्पष्टपणे बोलणाऱ्या सदस्यांवर अशाप्रकारची कारवाई केल्याच्या निषेधार्थ सुटा संघटना व प्राचार्य संघटनेचे पदाधिकारी आंदोलन करणार आहेत. शुक्रवारी (ता. 12) उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत हे विद्यापीठात येणार असून संघटनेचे पदाधिकारी त्यांची भेट घेऊन त्यांनाही निवेदन देणार आहेत.

