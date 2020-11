विद्यापीठाची परीक्षा ऑनलाईनच ! जानेवारी- फेब्रुवारीतील परीक्षांचे 'असे' असणार स्वरुप

सोलापूर : कोरोनामुळे मागील वर्षातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑनलाइन पार पडली. आता जानेवारी- फेब्रुवारीत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्‍यता असल्याने आगामी सत्र परीक्षाही ऑनलाइन घेण्यावर प्राचार्य ठाम आहेत. मात्र, मागील परीक्षेतील त्रुटी दूर करुन परीक्षा घेतली जाणार आहे. तत्पूर्वी, प्रश्‍नपत्रिका कशी असावी, प्रश्‍न संख्या, परीक्षेचा वेळ आणि गुण, यासंबंधीचा अहवाल विद्यापीठाने मागविला आहे. आगामी परीक्षेचे संभाव्य नियोजन परीक्षा ऑनलाईनच; प्रश्‍नप्रत्रिकेचे स्वरुप असेल बहुपर्यायी

प्रत्येक प्रश्‍नपत्रिकेत असतील 50 प्रश्‍न; जानेवारी- फेब्रुवारीत परीक्षा

एकूण प्रश्‍नांपैकी 35 प्रश्‍न सोडविणे विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक

50 प्रश्‍नांची प्रश्‍नपत्रिका सोडविण्यासाठी दीड तासांचा वेळ

एप्रिल- मे- जूनमध्ये होणाऱ्या सत्रावेळी होणार प्रात्यक्षिक परीक्षा

विद्यार्थी पुस्तकात पाहून उत्तरे लिहू नयेत म्हणून प्रॉक्‍टिरिंग प्रणालाची (परीक्षार्थींची हालचाल टिपणारा कॅमेरा) होणार वापर कोरोनामुळे ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या काळात होणारी परीक्षा आता जानेवारी- फेब्रुवारीत होणार आहे. दोन सत्र परीक्षांमध्ये किमान 90 दिवसांचा वेळ होणे, अपेक्षित आहे. या काळातील अभ्यासक्रमावर आधारीत परीक्षा घेतली जाते. बीए, बी-कॉम, बी-एससी या अभ्यासक्रमाची सुरवात 1 ऑगस्टपासून झाली आहे. तर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आता सुरु झाली आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फेब्रवारीअखेर तर अन्य पारंपारिक अभ्यासक्रमांची परीक्षा नववर्षात घेण्याचे नियोजन विद्यापीठाने केले आहे. तत्पूर्वी, मागील परीक्षा आणि आगामी परीक्षेतील बदल, विद्यार्थ्यांच्या अडचणींसंबंधी विद्यापीठाने प्रत्येक अभ्यासक्रमाच्या अधिष्ठातांकडून अहवाल मागविला आहे. तर अभ्यास मंडळाकडूनही अभिप्राय घेतला आहे. दरम्यान, आगामी परीक्षाही ऑनलाईनच व्हावी, यावर विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांचे एकमत झाल्याचे विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, बहुतांश अभ्यासक्रमांची प्रात्यक्षिक परीक्षा अंतिम सत्रावेळी होते. त्यामुळे आता जानेवारी ते मार्चदरम्यान होणाऱ्या परीक्षेत प्रात्यक्षिक परीक्षेचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही. तर एप्रिल ते जूनमधील द्वितीय सत्र परीक्षेपूर्वी प्रात्यक्षिक परीक्षा कशी घ्यायची, याबद्दल नियोजन होईल, असेही सांगण्यात आले. विद्याशाखांच्या अहवालानंतर ठरेल अंतिम स्वरुप

कोरोनामुळे आगामी सत्र परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन घ्यायची, याबद्दल विद्यापीठाने सर्व प्राचार्यांची बैठक घेतली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्‍यता आणि कोरोनाची सद्यस्थिती पाहता आगामी परीक्षाही ऑनलाईनच घ्यावी, याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. तत्पूर्वी, सर्वच विद्याशाखांचे अधिष्ठाता व अभ्यास मंडळ विद्यापीठाला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर परीक्षेचे स्वरुप अंतिम होईल.

- डॉ. विजयकुमार उबाळे, प्राचार्य, दयानंद महाविद्यालय, सोलापूर

