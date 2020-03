`या`शहरातील पाच रुग्णालयांना 25 हजारांचा दंड, कारण.... 

सोलापूर : बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर केल्याप्रकरणी शहरातील पाच रुग्णालयांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला. विशेष मोहिमेच्या पहिल्या दिवशी राबविण्यात आलेल्या तपासणीत विविध ठिकाणांहून 120 किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. एकूण नऊ जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊन 45 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. दंडात्मक कारवाई याप्रमाणे ः निर्मल हॉस्पिटल, दीप हॉस्पिटल, यशोधरा हॉस्पिटल, कोठाडिया हॉस्पिटल व सिटी हॉस्पिटल, आडकी ट्रेडर्स, सारिका ट्रेडर्स, भास्कर ट्रेडर्स आणि कुमार भिंग्रे यांच्याकडून 120 किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. हा पहिला गुन्हा असल्याने प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड करण्यात आला. यापुढे प्लास्टिक आढळल्यास प्रत्येकी 10 हजार रुपये दंड आणि तिसऱ्यांदा प्लास्टिक आढळले तर 25 हजार रुपये दंड आणि तीन महिने शिक्षा अशी तरतूद असल्याची कल्पना संबंधितांना देण्यात आली. 2 मार्च ते 30 एप्रिल या कालावधीत विशेष मोहीम

प्लास्टिकमुक्तीसाठी राज्य शासनाने 2 मार्च ते 30 एप्रिल या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार महापालिकेने कृती आराखडा केला आहे. मोहिमेच्या पहिल्या दिवशी महापालिकेचे आठही विभागीय कार्यालय आणि अन्न व परवाना विभागामार्फत ही मोहीम राबविण्यात आली. त्यात एकूण 64 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी 59 ठिकाणची तपासणी केली. त्यापैकी नऊ ठिकाणी प्लास्टिक आढळून आले. विशेष नियोजनांतर्गत 2 ते 4 मार्च या कालावधीत शहरातील सर्व रुग्णालयांची तपासणी केली जाणार आहे. .



