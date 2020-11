युटोपियन शुगर्सची आघाडी ! 35 दिवसांत केले 1.54 लाख टन उसाचे गाळप 

मंगळवेढा (सोलापूर) : यंदाच्या हंगामात गाळप उसाचा दर निश्‍चित नसतानाही स्व. सुधाकरपंत परिचारक यांच्या विश्वासार्हतेमुळे तालुक्‍यातील कचरेवाडी येथील युटोपियन शुगर्सने 35 दिवसांत 1 लाख 54 हजार टन ऊस गाळप करून तालुक्‍यात आघाडी घेतली आहे. सध्या ऊस दरावरून इतर जिल्ह्यांत आंदोलने सुरू असून त्याचे लोण तालुक्‍यातही आले. दरवर्षीच्या गाळपाच्या सुरवातीला ऊस दरावरून निर्माण होणारी कोंडी फोडण्यात स्व. सुधाकरपंत परिचारक यांचा मोठा वाटा असायचा. त्यांची अनुपस्थिती ऊस उत्पादकांसह आंदोलकांनाही जाणवू लागली आहे. शेवटी आंदोलनापेक्षा तोडगा महत्त्वाचा आहे. निश्‍चित कालावधीत उसाचे गाळप होणे आवश्‍यक आहे. यंदा मजुरांच्या तुटवड्याबरोबरच कोरोनाचा फटका देखील बसला आहे. मजूर मिळत नसल्याने गाळप विलंब होण्यास कारणीभूत ठरला असला तरी युटोपियन कारखान्याने ऊसतोड मजुरांना पूरस्थितीत जीवनावश्‍यक साहित्य थेट फडात देत सामाजिक बांधिलकी जपली. युटोपियन कारखान्याबद्दल ऊस उत्पादकांबरोबर मजूर, तोडणी व वाहतूक ठेकेदारांचाही विश्वास वाढला. दिवाळीला ऊस बिलाबरोबरच कामगारांना बोनस देण्यातही युटोपियनने जिल्ह्यात आघाडी घेतली आहे. सध्या तालुक्‍यात तीन कारखान्यांचे गाळप वेगाने सुरू आहे. फॅबटेक शुगर्स बंद असल्याने ऊस उत्पादक सध्या भैरवनाथ व दामाजीकडे ऊस गाळपास दिला जात आहे. त्यामुळे हे तिन्ही कारखाने वेगाने गाळप करू लागले. युटोपियन शुगर्सने 25 नोव्हेंबर अखेर 35 दिवसांत 1 लाख 54 हजार 813 मे. टन ऊस गाळप केले असून प्रतिदिन 7.30 रिकव्हरीनुसार 1 लाख 12 हजार 400 क्विंटल साखर पोत्यांचे उत्पादन घेतले आहे. तर 1 कोटी 19 लाख 48 हजार इतकी युनिट वीज निर्मिती करून 76 लाख 59 हजार युनिट इतकी वीज निर्यात केली आहे. यंदा उसाची उपलब्धता चांगली असून हंगामाच्या सुरवातीला सातत्याने पडलेल्या पावसामुळे हंगाम सुरू करण्यास अडचणी आल्या. तरीही आमच्या कारखान्याच्या शेती विभागाने हंगाम सुरू करण्याचा निश्‍चय केला. ऊस उत्पादकांकडून कारखान्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सततच्या पावसामुळे व पाण्यातील उसामुळे रिकव्हरीसुद्धा कमी प्रमाणात मिळत आहे. कारखान्याचे 4500 च्या सरासरीने गाळप चालू आहे. सध्या बाजारपेठेत साखरेला अपेक्षित मागणी नसल्याने कारखान्याकडे साखर विक्रीशिवाय पडून आहे. अशा परिस्थितीमध्येही कारखान्याने ऊस उत्पादकांच्या हिताचा विचार करून उचल म्हणून गाळप झालेल्या उसास प्रति टन 1700 रुपयांप्रमाणे होणारी रक्कम ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर वर्ग केलेली आहे. उचल रक्‍कम म्हणजे फायनल ऊस बिल नव्हे, ही बाब महत्त्वाची आहे. कारखान्याकडे ज्या-ज्या ऊस उत्पादकांनी नोंदी दिल्या आहेत त्या सर्वांचा ऊस गाळपासाठी आणून युटोपियन शुगर्स आपले अपेक्षित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

- उमेश परिचारक,

चेअरमन, युटोपियन शुगर्स लि., कचरेवाडी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

