भाजीपाला उत्पादक शेतकरी हतबल ! दरात मोठी घसरण; मालाची आवकही वाढली 

केत्तूर (सोलापूर) : कोरोना महामारीत लॉकडाउन, परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातल्याने शेतातील भाजीपाला पिके सडून, नासून गेली. आवक कमी झाली व त्यामुळे भाजीपाल्याचे दर उच्चांकी पातळीवर गेले होते. परतीचा पाऊस गेल्यानंतर शेतकऱ्यांनी केलेला भाजीपाला व पिके सध्या बदलत्या वातावरणाचा, हवामानाचा सामना करीत तयार झाली आहेत. परंतु सध्या बाजारामध्ये भाजीपाला पिकांची आवक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने दरात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे भाजीपाला उत्पादक शेतकरी हतबल झाला आहे. भाजीपाल्याला चांगला भाव मिळेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी भाजीपाला पिके घेतली. परंतु केलेला खर्चही निघत नसल्याने ज्यादा दर मिळण्याच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे. त्यामुळे आता भाजीपाला पिकांकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली आहे. कारण, भाजीपाला उत्पादनासाठी रोपे, औषधे, कीटकनाशके, मजुरी, वाहतूक या सर्व बाबींसाठी मोठा खर्च होऊनही दर मात्र कमी झाल्याने भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आले आहे. रोजच बदलणाऱ्या हवामानामुळे वांगी, फ्लॉवर, टोमॅटो, कारली, दोडका, भेंडी आदी भाजीपाला पिकांना विविध रोगांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे उत्पादनात घट होत आहे व दरही चांगला मिळत नाही, ही उत्पादकांची शोकांतिका झाली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या मोकळ्या झालेल्या जागेत दोन पैसे हाती येतील म्हणून भाजीपाला पिकांना पसंती दिली. कोरोना महामारीचे संकट व परतीचा पाऊस याही संकटातून तो सावरला असतानाच, आता येणाऱ्या भाजीपाला पिकातून चार पैसे मिळतील यावर तो आशा लावून होता. परंतु बदलत्या वातावरणाचा फटका या पिकाला बसला असून बाजारात भाजीपाला पिकाची आवक मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने दर अचानक कमी झाले आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Vegetable growers are disappointed with the fall in prices