शेतकऱ्यांना दिलासा! सोलापुरात या 21 ठिकाणी विकता येणार भाजीपाला

सोलापूर : शहरातील सध्याच्या भाजी मंडईत जागा अपुरी पडत असल्याने खूपच गर्दी होऊ लागली आहे. त्यामुळे शहरातील 21 ठिकाणे निश्चित केले असून त्याठिकाणी सकाळी 10 ते दुपारी एक या वेळेत जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करता येणार आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव होणार नाही, लोकांना त्यांच्या वेळेत त्यांच्याच परिसरात भाजी, फळे, शेतीची अवजारे, खते, बियाणे, धान्य खरेदी करता यावे या हेतूने हा निर्णय घेतल्याचे पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी सांगितले.

दूध खरेदी व विक्री आणि सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत फळे व भाजीपाला विक्रीची वेळही सकाळी सहा ते नऊ ठेवली आहे. तर बाजार समितीतील भुसार दुकाने, किराणा दुकाने, खते, बियाणे, किटकनाशके, कृषी यंत्रांची विक्री आणि रेशन दुकाने सकाळी 10 ते दुपारी १ वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहेत. कोणत्याही वस्तूच्या खरेदीसाठी ग्राहकाकडे वाहन नसावे, अन्यथा जप्त केले जाईल, असा इशाराही या आदेशात दिला आहे. रेशन व किराणा दुकाने, भाजी मार्केट, भुसार दुकानातून वस्तू खरेदी करताना विक्रेता व ग्राहकांनी सामाजिक अंतराचे पालन करणे, घराबाहेर पडताना मास्क घालणे बंधनकारक असणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा मोडल्याचा गुन्हा दाखल होणार आहे. वस्तू खरेदी करताना विक्रेत्यांचा दुकानांसमोर गर्दी होईल, अथवा नियमांचा भंग होईल, त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे. शहरात नव्याने सुरू होणाऱ्या भाजी मंडई

होम मैदान, स्टेशन मार्केट, सुंदराबाई डागा, मनपा शाळा देगाव, शासकीय मैदान, नेहरूनगर, श्री. शरदचंद्र पवार शाळा, अभिषेक नगर, ए. जी. पाटील शाळेसमोर, एसआरपीशेजारी, गांगजी मैदान, हत्तुरे वस्ती, जुनी विडी घरकूल मैदान, शाळेसमोर, नीलम नगर (बनशंकरी हॉटेल), एमआयडीसी, जुळे सोलापूर पोलीस चौकीसमोर, मरीआई भाजी मंडई, जय भवानी प्रशाला मैदान (घोंगडे वस्ती), हनुमान मंदिरामागे बाळे, चिप्पा मार्केटजवळील मैदान, सुपर मार्केट, कस्तुरबा मंडईजवळ मनपा शाळा-21, नई जिंदगी (विमानतळ मागे) मांस मंडई (मंगळवार पेठ), सुंदरम नगर (आरटीओ कार्यालयाजवळ), इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियम (अश्विनी हॉस्पिटलजवळ). गर्दी होऊ नये म्हणून

सध्या सुरू असलेल्या भाजी मंडईच्या जागा अपुऱ्या पडत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची गर्दी होत असल्याने कोरोनाच्या विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नागरिकांच्या सुरक्षितता म्हणून त्यांना जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी अधिक वेळ आणि मोकळी जागा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. जेणेकरून गर्दी होणार नाही आणि नियमांचे पालन होईल.

- अंकूश शिंदे, पोलिस आयुक्त

