सोलापुरातील विक्रेत्यांना भीती शिल्लक मद्य कालबाह्य होण्याची, किरकोळ मद्य विक्री सुरू करा,विक्रेत्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी 

सोलापूर : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सर्व प्रकारची किरकोळ मद्य विक्री बंद आहे. मार्चपासून दुकाने बंद असल्याने दुकानांत शिल्लक मद्य विशेषत: बिअर कालबाह्य होईल, त्यामुळे दुकानदारांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती किरोकोळ मद्य विक्रेत्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांप्रमाणे सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील किरकोळ मद्य विक्रीची दुकाने सुरू करावीत, अशी मागणी सोलापूर जिल्हा देशी व विदेशी मद्य विक्रेते यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी व सोलापूर महापालिका आयुक्त यांच्याकडे आज केली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात अंदाजे पाच ते सहा कोटी रुपयांची बिअर शिल्लक आहे. या बिअरपोटी दुकानदारांना अंदाजे 20 ते 25 कोटी रुपये ठोक मद्य विक्रेत्यांना द्यावे लागणार आहेत. ठोक विक्रेते वारंवार पैशाचा तगादा लावत असल्याने मद्य विक्रेते सध्या मानसिक तणावात आहेत. या दुकानावर अवलंबून असलेले कामगार, त्यांचे कुटुंब यांच्याही पगाराचा प्रश्‍न, बॅंकांची देणी, अन्य देणी याबाबत किरकोळ मद्य विक्रेत्यांसमोर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या कामगारांना पगार देण्यासाठी पैसे आणायचे कोठून? असा प्रश्‍न सर्वांसमोर आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील वाइन शॉप, बिअर शॉप, देशी दारूचे किरकोळ विक्रेते, बिअरबार, परमिट रूम यात जवळपास 15 ते 20 हजार कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न भीषण झाला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

