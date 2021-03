अधिकाऱ्यांनी कुलगुरूंवर सोपविला परीक्षेचा निर्णय ! परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन? कोरोनामुळे पालक, विद्यार्थी चिंतेत

सोलापूर : जिल्ह्यातील पंढरपूर, बार्शी, करमाळा, माळशिरस व माढा या तालुक्‍यांसह अन्य तालुक्‍यांमध्येही रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची आगामी सत्र परीक्षा ऑनलाइन होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, 26 एप्रिलपासून परीक्षा घेण्याचे नियोजन असतानाही परीक्षा ऑफलाइन की ऑनलाइन होणार? याचा निर्णय अजूनही झालेला नाही. कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस परगावी असल्याने अन्य कोणताही अधिकारी निर्णय जाहीर करू शकत नसल्याने विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. सोलापूर विद्यापीठातर्फे संलग्नित 101 महाविद्यालयांसह विद्यापीठ कॅम्पसमधील प्रथम सत्रातील विद्यार्थ्यांसह थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची सत्र परीक्षा 26 एप्रिलपासून घेतली जाणार आहे. अंदाजित 35 ते 40 विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. तत्पूर्वी, विद्यापीठाने ही परीक्षा ऑफलाइन घेण्याच्या दृष्टीने प्रश्‍नपत्रिकाही तयार करून घेतल्या आहेत. कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्‍यात येत होती आणि कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लस उपलब्ध झाल्याने या विद्यार्थ्यांची परीक्षा केंद्रांवर ऑफलाइन घेण्याचे नियोजन विद्यापीठ प्रशासनाने केले आहे. मात्र, आता कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने कोरोना केअर किट व कोरोना बाधित अथवा कोरोना रुग्णांच्या संपर्कातील उमेदवारांना पीपीई किट देऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पार पडली. या पार्श्‍वभूमीवर विद्यापीठाने सत्र परीक्षा ऑफलाइन घेण्याचा निर्णय घेतल्यास पालक व विद्यार्थ्यांकडून तशी मागणी येऊ शकते. त्यामुळे विद्यापीठाने आगामी परीक्षा ऑनलाइनच घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. विद्यार्थी हिताचाच होईल निर्णय

शहर-जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या वाढत असल्याने परीक्षा ऑनलाइन होईल. परंतु, अजूनही अंतिम निर्णय झाला नसून काही दिवसांत निर्णय जाहीर केला जाईल. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देऊनच कुलगुरू निर्णय घेतील.

- डॉ. देबेंद्रनाथ मिश्रा,

प्र-कुलगुरू, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ ठळक बाबी... 26 एप्रिल ते 4 मेपर्यंत चालणार प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांची सत्र परीक्षा

द्वितीय अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची 5 ते 20 मेदरम्यान परीक्षा घेण्याचे नियोजन

कुलगुरूंच्या परस्पर परीक्षेचा निर्णय जाहीर करताना अधिकाऱ्यांचा सावध पवित्रा

