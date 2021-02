मोहोळला मिळाला अतिवृष्टीचा 17 कोटींचा दुसरा हप्ता ! अजूनही 16 हजार शेतकरी वंचित; 17 कोटींची गरज 

मोहोळ (सोलापूर) : ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये मोहोळ तालुक्‍यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुराच्या पाण्याने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचा दुसरा हप्ता म्हणून सतरा कोटी रुपये महसूल प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. येत्या आठवडाभरात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होणार असल्याची माहिती तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी दिली. ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये दोनच दिवसांत मोहोळ तालुक्‍यात न भूतो न भविष्यती अशी अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे नद्या - नाले व बंधारे तुडूंब भरून वाहू लागले. कोणाच्याही ध्यानी- मनी नसताना दोन दिवसांतच होत्याचे नव्हते झाले. सुमारे 800 जनावरे मृत्युमुखी पडली, काही वाहून गेली. सुमारे 45 गावांना याची झळ बसली. 410 घरांत पाणी शिरले होते. त्यामुळे अनेक संसार उघड्यावर पडले तर 147 घरांची पडझड झाली. अतिवृष्टी व पुराच्या पाण्यामुळे जमिनी खरडून गेल्या. त्यामुळे आपला बांध कुठे व शेजारचा कुठे याचा थांगपत्ता लागेना. द्राक्ष, डाळिंब यासह अन्य फळबागा वाहून गेल्या, तर उसाच्या चोब्यात पाणी शिरल्यामुळे पाचटासमान त्याची अवस्था झाली. दरम्यान, तहसीलदार जीवन बनसोडे यांनी कृषी सहाय्यक, तलाठी, ग्रामसेवक, पशुवैद्यकीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम आदींसह अन्य विभागांतील सुमारे 175 कर्मचारी नेमून तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. रस्ते वाहून गेल्याने शेती व घरापर्यंत जाता येईना. दुभती जनावरे वाहून गेल्याने दररोजचे चलन बंद पडले. विद्युत महावितरणचे ट्रान्स्फॉर्मर वाहून गेले तर काहींमध्ये पाणी शिरल्याने ते निकामी झाले. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेऊन वीजपुरवठा सुरळीत केला. आजपर्यंत एकूण मोहोळ तालुक्‍याला नुकसान भरपाईपोटी 38 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील 21 कोटींचे वाटप हे ज्यादा नुकसान झालेल्या नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना केले आहे. आता प्राप्त झालेल्या 17 कोटींमध्ये वीस हजार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. सर्व बिले तयार करून बॅंकेत वर्ग केली असून, ती लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर टाकण्याचे काम सुरू आहे. आणखी सुमारे 16 हजार शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत, तर तालुक्‍याला आणखी 17 कोटींची गरज आहे. तहसीलदार बनसोडे यांनी एकूण 55 कोटींचा नुकसानीचा आराखडा तयार करून प्रशासनाला सादर केला होता. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The victims of Mohol taluka received the second installment of heavy rains