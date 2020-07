कोरोनाला रोखण्यासाठी कुंभारी विडी घरकुल, साईनगरचे प्रयत्न ठरू लागले महत्त्वाचे 

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्हा सध्या प्रत्येक ठिकाणी दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांची संख्या व मृतांची संख्या वाढतच आहे. कोरोनापेक्षाही कोरोनाची भीती भयानक होताना दिसत आहे. सोलापुरात फक्त कोरोनाबाधितांची संख्याच वाढते, मृतांची संख्याच वाढते, असाच काहीसा अनेकांचा समज झाला आहे. ग्रामस्थांनी दिलेली साथ आणि प्रशासनाचे प्रयत्न यातून सोलापूर शहराशेजारी असलेल्या साईनगर (मुळेगाव) आणि कुंभारी येथील विडी घरकुल या दोन भागातील नागरिकांनी कोरोनाला हरविण्यासाठी महत्त्वाचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. 220 लोकसंख्या असलेले साईनगर (मुळेगाव), तर 60 हजार लोकसंख्या असलेले विडी घरकुल यांनी कोरोनामुक्तीचा मार्गच दाखविला आहे. योग्य नियोजन, त्वरित उपचार आणि विलगीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. 28 मे रोजी पहिला रुग्ण विडी घरकुल भागात सापडला. याठिकाणी एकही शासकीय दवाखाना नसल्याने आरोग्य विभागाने ज्येष्ठ नागरिक क्‍लिनिक आणि फीव्हर क्‍लिनिक सुरू केले. रेशन दुकाने, मोबाईल एटीएम, जीवनाश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा केल्याने नागरिकांचा सोलापूर शहरातला वावर कमी झाला.

साईनगरमध्ये फक्त 50 घरे आणि 220 लोकसंख्या आहे. निरक्षरतेमुळे नागरिकांमध्ये अनेक गैरसमजुती, चालीरीती या परिस्थितीलाही प्रशासनाने योग्य पद्धतीने हाताळल्याने संसर्ग रोखण्यात यश आले. 4 जूनला दुसऱ्या तालुक्‍यातून रुग्ण सासरवाडीत आला होता. दोन वेळा धान्याचे किट घरोघरी देण्यात आले. शिवाय, त्यांना आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिकच्या गोळ्यांचाही पुरवठा करण्यात आला होता. सलग 10 ते 15 दिवस पोलिसांचा पहाराही होता. याचा परिणाम चांगला झाला असून, 27 पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी 19 रुग्ण बरे होऊन घरी आले (यात एका 93 वर्षीय आजीबाईंचा समावेश) तर एकाचा मृत्यू झाला. सात रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. या उपाययोजना ठरतात महत्त्वाच्या साईनगरमध्ये पोलिस बंदोबस्तात एकाच दिवशी 207 जणांचे घेतले स्वॅब विडी घरकुलमध्ये 100 टीमद्वारे 12 हजार घरातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण कोमॉर्बिड रुग्णांना करण्यात आले वेगळे विडी घरकुलमध्ये जनजागृती, जीवनाश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी 175 कोविड वॉरियर्सची नियुक्ती ड्रोनच्या साहाय्याने नागरिकांवर लक्ष इथल्या नागरिकांना आयसोलेशनमध्ये न ठेवता पोलिसांच्या मदतीने पूर्ण परिसरच आयसोलेट केला. घरातून एकाला बाहेर पडू दिले नाही, सॅनिटायझेशनसाठी पोलिसांच्या वर्कशॉपने केवळ 50 हजारांमध्ये सोय करून दिली. वॉरियर्स आणि पोलिसांनी ड्रोनच्या साहाय्याने नागरिकांवर लक्ष ठेवल्याने रुग्णसंख्या आटोक्‍यात येऊ लागली आहे. यामध्ये नागरिकांचेही सहकार्य प्रशासनाला मिळाले. - मनोज पाटील, पोलिस अधीक्षक

Web Title: At Vidi Gharkul, Sainagar's efforts to stop Corona became important