ग्रामदैवत श्री नागनाथांच्या दर्शनासाठीची संपली प्रतीक्षा ! पंचक्रोशीतील भाविकांची मोठी गर्दी 

मोहोळ (सोलापूर) : शहराचे ग्रामदैवत श्री नागनाथांची आज सोमवारी पहाटे भाविकांच्या उपस्थितीत विधिवत पूजा आरती करण्यात येऊन भाविकांसाठी श्री नागनाथ मंदिर दर्शनासाठी खुले करण्यात आले. आज दिवाळी पाडवा सणाचे औचित्य साधत मंदिर उघडल्यामुळे स्थानिक व आसपासच्या पंचक्रोशीतील भाविक मोठ्या संख्येने श्री नागनाथांच्या दर्शनास येत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील नऊ महिन्यांपासून बंद असलेल्या शहरातील श्री नागनाथ मंदिरासह अंबाबाई मंदिर, विठ्ठल- रुक्‍मिणी मंदिर, गणेश मंदिर, दत्त मंदिर, खंडोबा मंदिर, वीरभद्र मंदिर, महादेव मंदिर, मारुती मंदिर, उत्तरेश्वर मंदिर, संगमेश्वर आदी मंदिरे दर्शनासाठी खुली करण्यात आली आहेत. कोरोना संदर्भात शासकीय आदेशानुसार वरील सर्व मंदिरे भाविकांच्या दर्शनासाठी बंद होती. विशेषतः श्री नागनाथांचा मुख्य वार सोमवार! या दिवशी श्री नागनाथांच्या दर्शनास भाविकांची मोठी गर्दी असायची. मात्र कोरोनामुळे सोमवारसह नियमित दर्शनास येणाऱ्या भावीकांची संख्या कमी झाल्यामुळे मंदिराच्या आसपासचा परिसर निर्मनुष्य व उजाड दिसत होता. मात्र दिवाळी पाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर मंदिरे खुली झाल्यामुळे पहाटेपासूनच भाविकांची वर्दळ वाढली. त्यामुळे मंदिर परिसर गर्दीने फुलून गेला आहे. सर्वच मंदिरांजवळील पूजा-अर्चा, प्रसाद साहित्य भांडारे उघडली गेली आहेत. मंदिरे बंद असल्यामुळे मंदिराच्या आसपासच्या दुकानदारांचा संपूर्ण व्यवहार नऊ महिन्यांपासून ठप्प झाला होता. तर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, जागेचे भाडे, बॅंकेचे व्याज आदी समस्या निर्माण झाल्या होत्या. यावर मात करण्यासाठी व्यावसायिकांना शासनाच्या मंदिर खुले करण्याच्या निर्णयाचा फायदा होईल. याबाबत अधिक माहिती देताना श्री नागनाथ देवस्थानचे अध्यक्ष प्रकाश देशमुख यांनी सांगितले, की मी स्वतः व देवस्थान पंचकमिटीचे सर्व विश्वस्त, मुख्य मानकरी राजेंद्र खर्गे महाराज यांच्यासह सर्व पुजारी, मानकरी कुर्डे, वाले, शेटे, अरुणबुवा मोहोळकर, अण्णासाहेब यशवंतराव देशमुख व गावातील प्रतिष्ठित यांच्या सहमतीने व एकविचाराने शासनाच्या नियमाचे काटेकोर पालन करूनच भाविकांसाठी दर्शनाची सोय करण्यात आली आहे. संपूर्ण परिसर निर्जंतुकीकरण करण्यात आला आहे. मास्क सक्ती, मंदिर परीसरात हात-पाय धुण्यासाठी नळ व हापसा, सॅनिटायझर व भाविकांत योग्य अंतर आदी नियम पाळण्यात येत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

