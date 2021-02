अपघाताचे प्रमाण वाढलेल्या फूट रस्ता येथे गतिरोधकच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांचा रास्ता-रोको 

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर - कराड या नव्या राज्य मार्गावरील फूट रस्ता (कोर्टी) येथे गतिरोधक करावा, या मागणीसाठी आज (गुरुवारी) आमदार गोपीचंद पडळकर विचार मंचचे जिल्हा अध्यक्ष संजय माने यांच्या नेतृत्वाखाली येथील ग्रामस्थांनी बांधकाम विभागाच्या विरोधात रास्ता रोको आंदोलन केले. सुमारे तासभर सुरू असलेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे येथे मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. सुमारे तासाभरानंतर पोलिस आल्यानंतर निवेदन देऊन आंदोलन मागे घेण्यात आले. पंढरपूर - कराड या मार्गाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक वाढली आहे. रस्ता चांगला झाल्याने वाहने बेफाम वेगाने जात आहेत. त्यामुळे फूट रस्ता येथे आपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये 16 अपघात झाले आहेत. यामध्ये निष्पाप सहा जणांचा बळी गेला आहे. अलीकडेच फूट रस्ता येथे संग्राम कृष्णा वाघमोडे या शाळकरी मुलाला भरधाव वेगाने येणाऱ्या वाहनाने जोरदार धडक दिली. यामध्ये तो गंभीर जखमी झाला आहे. येथे वारंवार अपघात घडले आहेत. येथील ग्रामस्थांनी गतिरोधक करावा अशी लेखी मागणी जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली आहे, तरीही या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. बांधकाम विभागाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज येथील ग्रामस्थांनी कोर्टी येथील फूट रस्ता येथे सकाळी रास्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलनामध्ये बापू वाघमोडे, रघुनाथ पवार, भारत पवार, चिमाजी शिंदे, अनिल विटकर, सूरज पवार, केतन कोळेकर, महेश देवकर, नीलेश पवार आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सार्वजिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता के. एम. मुलाणी यांना लेखी निवेदन दिले. या वेळी श्री. मुलाणी यांनी लवकरच गतिरोधक केला जाईल, असे आश्वासन दिले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The villagers agitated for speebreaker at the foot road where the accident rate has increased