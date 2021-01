शिक्षित व तरुण उमेदवारच पाहिजे ! बळेवाडी ग्रामस्थांनी अर्ज भरून निवडून आणले एकवीस वर्षीय विद्यार्थिनीला 

बार्शी (सोलापूर) : शहरापासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या व अवघी सातशे लोकसंख्या असलेल्या बळेवाडी (ता. बार्शी) येथील ग्रामस्थांनी प्रभाग क्रमांक एक खुला असताना बीए भाग तीनमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आरक्षणामधील विद्यार्थितीनी निवडून आणून जिल्ह्यात आदर्श निर्माण केला आहे. आरक्षण पडले तर सरपंच देखील करू, असा विश्वास पॅनेल प्रमुख संतोष मोरे यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केला. ग्रामपंचायत निवडणूक जाहीर होताच बळेवाडी ग्रामस्थांची बैठक झाली. निवडणूक बिनविरोध करायची, असा ठाम निर्णय झाला. सात जागा असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये लक्ष्मण मोरे, अप्पासाहेब सगरे, आशा सगरे, शालन रेडके असे पाच सदस्य बिनविरोध निवडले गेले. अर्ज दाखल करण्याच्या आदल्या दिवशी माजी सैनिक आघाडीच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केला अन्‌ खुल्या प्रभाग क्रमांक एकसाठी दोन जागांची निवडणूक लागली. रात्री दोन वाजता प्रियांका रेडके या 21 वर्षीय युवतीचा ऑनलाइन अर्ज ग्रामस्थांनी दाखल केला. शिवाजी महाविद्यालय, बार्शी येथे बीए भाग तीनमध्ये प्रियांका शिक्षण घेत असून, "उमेदवार शिक्षित पाहिजे, जात-पात काही नसते, सर्वधर्म समभाव, विकास साध्य करायचा असेल तर तरुणांच्या हातात सत्ता दिली पाहिजे', असा विचार करून प्रियांकाला उमेदवारी दिली असल्याचे ब्रह्मनाथ ग्रामविकास आघाडीचे संतोष मोरे, अण्णासाहेब सगरे यांनी सांगितले. प्रभाग क्रमांक एकमध्ये अवघे 153 मतदान असून 133 मतदान झाले. येथे प्रियांका रेडके ही 89 तर रसिका पोकळे 93 मते घेऊन विजयी झाल्या. प्रतिस्पर्धी शैला मोरे यांना 51 मते पडली. बार्शी तालुक्‍यातच काय पण सोलापूर जिल्ह्यात बळेवाडी ग्रामस्थांनी प्रियांका रेडके या शिक्षण घेत असलेल्या युवतीच्या हातात कारभार देण्याची तयारी केली असल्याने तिचे कौतुक होत आहे. प्रथमच निवडणुकीच्या रिंगणात उभा होते. शिक्षणाचा उपयोग गावातील विकासासाठी व्हावा या दृष्टीने काम करण्याचा प्रयत्न करीन. गावातील प्रत्येक नागरिकाच्या समस्या जाणून घेऊन सोडविण्याचा तसेच शासनाच्या विविध योजना राबवून गावाचा विकास साधण्याचा प्रयत्न करीन.

- प्रियांका रेडके,

विद्यार्थिनी व नूतन ग्रामपंचायत सदस्य, बळेवाडी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

