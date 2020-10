कंदर येथे बिबट्या सदृश्य प्राण्यांचा वावर; शेतकऱ्यांमध्ये घबराट

कंदर-ता.करमाळा (सोलापूर) : येथील कदम वस्ती येथे रविवारी सकाळी शेतकरी राजाभाऊ कदम यांना बिबट्यासदृष्य प्राणी दिसला. त्यानंतर वनविभागाचे अधिकारी यांना याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर सोमवारी वनविभाग आधिकारी यांनी पाहणी करून पायाचे ठसे असलेले फोटो घेतलेले आहेत. त्यानंतर मंगळवारी सकाळी गणेश सांगडे या शेतकऱ्याची एक शेळी या प्राण्याने फस्त केली आहे, या घटनेमुळे कंदर परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. यामुळे रात्रीच्या वेळी शेतातील जनावरांना धोका निर्माण झाला आहे. कंदर येथे बिबट्या सदृश्य प्राण्यांचा वावर झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहेत. यावेळी सर्वांनी सावधानता बाळगत गावातील युवकांना व शेतकऱ्यांना बिबट्या दिसल्याची माहिती दिली. वनविभागाला या घटनेची माहिती कळवण्यात आली, त्यानंतर त्यांनी पाहणी केली आहे. यावेळी तलाठी उमेश बनसोडे, पोलीस पाटील धन्यकुमार सुरवसे, राजाभाऊ कदम, संदेश कदम व इतर ग्रामस्थ उपस्थित होते. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: The villagers have seen leopards roaming in Kander