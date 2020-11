देव-भक्तातील अंतर मिटले;  आजपासून मंदिरे होणार भाविकांसाठी खुली 

सोलापूर : "भेटींलागी जीवा लागलीसे आस' या संत वचनाप्रमाणे साडेसात महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर दर्शनाची अतुरेतने वाट पाहणाऱ्या भाविकांसाठी उद्या दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर जिल्ह्यातील सर्व मंदिरे दर्शनासाठी खुली होत आहेत. यामुळे आता देव-भक्तांतील अंतर मिटले असून सर्व देवस्थानच्या मंदिर समितीने दर्शन रांगेसाठी विशेष तयारी केली आहे. पंढरपूरच्या विठ्ठलरखुमाई मंदिरात एरवी पदस्पर्श दर्शन घेता येत होते. यावेळी मात्र मुखदर्शन घेता येणार आहे. उद्यापासून (सोमवार) विठुराऊळी भक्तांची मांदियाळी पाहायला मिळणार आहे. विठ्ठल दर्शनासाठी ऑलाइन पध्दतीने दर्शनाची सोय केली आहे. सोलापूर शहरातील सिद्धेश्‍वर मंदिरही दर्शनसाठी खुले होणार असून मंदिर समितीने सामाजिक अंतर राखून दर्शन घेता येईल, अशी व्यवस्था केली आहे. रुपाभवानी मातेच्या मंदिरात पहाटे चरणतीर्थ पूजा होऊन मंदिर दर्शनासाठी खुले होईल. अक्कलकोट देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश इंगळे यांनी वटवृक्ष मंदिर समितीची व मंदिर कर्मचारी, सेवेकऱ्यांची तातडीची बैठक घेतली आहे. या बैठकीत स्थानिक जिल्हा व तालुका प्रशासनाच्यावतीने वटवृक्ष मंदिर उघडण्यासंदर्भात लेखी आदेश आल्यानंतर मंदिराचे मुख्य व गाभारा मंडपाचे द्वार उघडून भाविकांना दर्शनास सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. प्रारंभी वटवृक्ष मंदिरातील गणेश मंदिर, शेजघर, ज्योतीबा मंडप बंदच ठेवून एका तासात सरासरी 100 भाविक गाभाऱ्यासमोर उभे राहून स्वामींचे मुख दर्शन घेवून सुखरूप बाहेर निघतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. संपादन : अरविंद मोटे



Web Title: The visit of a devotee of God is now possible