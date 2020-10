पवारांच्या केंद्रस्थानी पंढरपूर; शरद पवार, अजित पवार यांचे दौरे तर रोहित पावर यांच्याकडून मदत वाटप 

पंढरपूर (सोलापूर) : अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे पंढरपूर शहर आणि तालुक्‍यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (ता. 17) पंढरपुरात येवून नुकसानीची पाहणी केली. त्यानंतर रविवारी (ता. 18) जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनीही येथील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी धाव घेत एक ट्रकभर जीवनावश्‍यक वस्तूंचे वाटप केले. अलीकडेच राष्ट्रवादीचे नेते खासदार शरद पवार यांनीही पंढरपूरचा दौरा केला होता. एकाच महिन्यात थोरल्या आणि धाकल्या पवारांच्या दौऱ्यांनंतर आता पंढरपूर पवारांच्या केंद्रस्थानी आल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

सोलापूर जिल्हा आणि शरद पवार यांचे नाते नेहमीच घट्ट राहिले आहे. शरद पवारांना नेहमीच पंढरपूर तालुक्‍यातील राजकीय नेत्यांनी खंबीर साथ दिली आहे. (कै.) औदुंबरअण्णा पाटील, (कै.) सुधाकर परिचारक, (कै.) यशवंत भाऊ पाटील यांनी पवारांना सावली सारखी साथ देवून राज्याच्या राजकारणात नेहमीच पाठिंबा दिला होता. या मातब्बर नेत्यांच्या निधनानंतरही पवारांनी पंढरपूरकरांशी असलेली आपली राजकीय नाळ तुटू न देता ती अधिक घट्ट केली आहे. अलीकडेच पवारांचे अत्यंत जवळचे मानले जाणारे सुधाकर परिचारक, राजूबापू पाटील यांचे निधन झाले. त्यानंतर शरद पवारांनी परिचारक आणि पाटील कुटुंबियाची भेट घेवून त्यांचे सांत्वन देखील केले होते.

शरद पवारांच्या दौऱ्यानंतर शनिवारी (ता. 17) उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनाही महापूर पहाणीच्या निमित्ताने पंढरपूरचा दौरा केला. या दौऱ्यात अजित पवारांनी (कै.) राजूबापू पाटील आणि (कै.) सुधाकर परिचारक यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेवून त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी अजित पवारांनी आमदार प्रशांत परिचारक आणि उमेश परिचारक यांच्याशी साखर उद्योगातील अनेक विषयांवर चर्चा केली. शिवाय कौटुंबिक विषयावर देखील चर्चा केली. यातूनच पवार आणि परिचारक यांचे संबंध अजूनही घट्ट असल्याचे अधोरेखीत झाले आहे. अजित पवारांच्या दौऱ्यानंतर रविवारी (ता. 18) जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी येथील एक हजार पूरग्रस्तांसाठी जीवनावश्‍यक वस्तूंचे वाटप केले. अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये शरद पवार, अजित पवार आणि रोहित पवार यांनी पंढरपूकरांसाठी जी तत्परता दाखवली आहे. त्या विषयी आता राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे.

ऐवढेच नाही तर अजित पवारांनी पंढरपूरच्या विकास कामात देखील लक्ष घातले आहे. एक हजार कोटींची कामे होवून देखील शहराचा विकास झाला नसल्याची खंत व्यक्त करत त्यांनी पंढरपूरच्या विकास कामासंदर्भात पुण्यात आढावा बैठक घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पवारांच्या वाढत्या दौऱ्यानंतर पंढरपूर पवारांच्या केंद्रस्थानी आले आहे. दौऱ्यानंतर पवारांच्या मनात चालंय तरी काय अशीच चर्चा सध्या पंढरपूरकरांमध्ये सुरु आहे. संपादन : वैभव गाढवे

