वडाळा व वांगी ग्रामपंचायत सरपंचाची निवड होणार गुरुवारी

उ. सोलापूर (सोलापूर) : उत्तर सोलापूर तालुक्यातील 24 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या. आता त्या गावातील सरपंच निवडीचा कार्यक्रम प्रशासनाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार 22 ग्रामपंचायतीचा सरपंचांची निवड मंगळवारी (ता. 9) तर दोन गावच्या सरपंच निवड गुरुवारी(ता.11) होणार असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील 24 ग्रामपंचायतींपैकी पडसाळी व पाथरी या दोन ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या होत्या. उर्वरित 22 ग्रामपंचायतींमध्ये मतदान होऊन लोकांनी अनेक ठिकाणी परिवर्तन केले आहे. सरपंच निवडीचा कार्यक्रम कधी जाहीर होणार याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता होती. त्यानुसार प्रशासनाने तालुक्यातील सरपंच निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यासाठी अध्यासी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका ही प्रशासनाने केल्या आहेत. मंगळवारी सरपंच निवडी होणारी गावे

बाणेगाव, बेलाटी, भागाईवाडी, भोगाव, बीबीदारफळ, एकरूख तरटगाव, गुळवंची, हगलुर, तळे हिप्परगा, हिरज, होनसळ, कळमण, खेड, कोंडी, नान्नज, पडसाळी, पाथरी, राळेरास, साखरेवाडी, सेवालाल नगर, तेलगाव, तिरे. गुरुवारी सरपंच निवडी होणारी गावे

वडाळा, वांगी. अनेक गावांमध्ये होणार चुरस

उत्तर सोलापूर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये सरपंच निवडीच्या वेळेस चुरस दिसून येणार आहे. काही ठिकाणी अत्यंत चुरशीने मतदान होऊन ग्रामस्थांनी एखाद्या दुसऱ्या जागेचा फरक सत्ता मिळवण्यासाठी ठेवला आहे. त्यामुळे सरपंच कोणत्या गटाचा होणार आहे हे ठामपणे सांगणे अवघड आहे. तालुक्यात सगळ्यात मोठ्या असलेल्या नान्नज ग्रामपंचायतीमध्ये राष्ट्रवादी भाजप युती ला दहा तर शिवसेनेला सात जागा मिळाल्या आहेत. त्या ठिकाणी सर्वसाधारण महिला सरपंच पदाचे आरक्षण पडले आहे. त्यामुळे त्या गावचा सरपंच कोण होणार याबाबत तालुक्यात उत्सुकता आहे.

