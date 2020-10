वळसंग पोलिसांचे एकाच दिवसात दोन जुगार अड्ड्यांवर छापे; 13 जणांसह साडेतीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त 

दक्षिण सोलापूर (सोलापूर) : कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) हद्दीत सुरू असलेल्या दोन जुगार अड्ड्यांवर एकाच दिवशी कारवाई करत वळसंग पोलिसांनी सुमारे तीन लाख 53 हजार 880 रुपयांच्या मुद्देमालासह 13 जणांना अटक केली. वळसंग पोलिसांनी नुकतेच टवाळखोर, रेकॉर्डवरचे आरोपी, मटका, दारू, जुगार यासह अन्य अवैध व्यावसायिकांची माहिती देण्याचे आवाहन केले होते. त्याच अनुषंगाने बुधवारी (ता. 7) वळसंग पोलिसांना कुंभारी गावातील मल्लू जमादार यांच्या शेतात सात ते आठ जण मन्ना नावाचा जुगार खेळत असल्याची माहिती मिळाली. घटनास्थळी पोलिसांनी छापा टाकला असता दोन आरोपी पळून गेले तर तीन आरोपी सापडले. या वेळी मुरलीधर रामदास गलमय (वय 40, रा. 19/6, क विभाग, विडी घरकुल, कुंभारी), श्रीनिवास गुंडली (वय 40, रा. लक्ष्मीनारायण टॉकीज, एमआयडीसी), रोहित चंद्रकांत मेघजी (वय 28, रा. घोंगडेवस्ती) या तिघांवर कारवाई करत त्यांच्याकडून आठ हजार 610 रुपये रोख रक्कम, तीन मोबाईल, तीन मोटरसायकल असा एकूण एक लाख 46 हजार 610 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. वळसंग पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिरीष मानगावे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अजय हंचाटे, पोलिस कॉन्स्टेबल सूर्यकांत बिराजदार, फिरोज इनामदार, अश्‍फाक मियावाले, लक्ष्मण काळजे, दिनेश पवार यांनी ही कारवाई केली. दरम्यान, दुसरी कारवाईही कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) शिवारातील रिलायन्स कॅन्सर हॉस्पिटलच्या समोरील मैदानात करण्यात आली. येथे आठ ते दहा जण गोलाकार बसून मन्ना नावाचा जुगार खेळत असल्याचे समजल्याने पोलिसांनी कारवाई केली. त्यामध्ये जमीर शेख (वय 44, रा. रविवार पेठ, सोलापूर), अलीम जरतारघर (वय 40, रा. साखर पेठ, सोलापूर), मोहम्मद बिल्लेवाले (वय 19, रा. सत्तर फूट रोड, सोलापूर), आसिफ जकलेर (वय 31, रा. शनिवार पेठ, सोलापूर), महंमद बागवान (वय 40, रा. साखर पेठ, सोलापूर), मोहंमद शेख (वय 23, रा. रविवार पेठ, सोलापूर), असलम मुल्ला (वय 43, रा. रविवार पेठ), सैपन इरकल (वय 35, रा. तेलंगी पाच्छा पेठ, सोलापूर), परवेज पेरमपल्ली (वय 29, रा. पाथरूट चौक, सोलापूर), सादिक नाईकवाडी (वय 22, रा. साखर पेठ) यांच्यावर कारवाई करत त्यांच्याकडून 12 हजार 620 रोख रक्कम, 10 मोबाईल, दोन रिक्षा असा एकूण दोन लाख सात हजार 270 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. पोलिस कॉन्स्टेबल सय्यद, पोलिस कॉन्स्टेबल गायकवाड, पोलिस नाईक माने, पोलिस कॉन्स्टेबल गुंड यांनी ही कारवाई केल्याची माहिती वळसंग पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक अजय हंचाटे यांनी दिली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

