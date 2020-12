अतिवृष्टी, महापुराच्या नुकसान भरपाईपासून वाळूजचे शेतकरी अद्यापही वंचितच ! 

वाळूज (सोलापूर) : अतिवृष्टी आणि महापुराच्या नुकसान भरपाईपासून वाळूजचे शेतकरी अद्यापही वंचितच राहिले असून, ही मदत कधी मिळणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले असतानाच, ग्रामपंचायतींसाठी आचारसंहिता लागू झाल्याने महापुरातील नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. 11 डिसेंबरपासून राज्यात पुढील महिन्यात होत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने नुकसान भरपाईसाठी आता निवडणुका संपण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. वास्तविक पाहता वाळूज (ता. मोहोळ) येथे भोगावती व नागझरी नद्यांचा संगम असल्याने दोन्ही नद्यांना आलेल्या महापुराचे पाणी प्रचंड वेगाने वाहिले. त्यामुळे नद्याकाठची शेती, पिकांचे तसेच काढणी करून ढेप लावलेले व मळणी करून ठेवलेले शेकडो पोती सोयाबीन तसेच इतर शेतीपिके वाहून गेली. ऊस, द्राक्ष, आंबा व पेरू आदी बागांचे मोठे नुकसान झाले. मोहोळ तालुक्‍यातील भीमा, सीना आणि भोगावती नदीकाठच्या गावांना परतीच्या पावसाने आलेल्या महापुराचा फटका सर्वाधिक बसला. तालुक्‍यातील सर्वच गावांतील पिकांचे नुकसान झाले. गुरे वाहून गेली. झालेल्या नुकसानीपोटी मोहोळ तालुक्‍यासाठी शासनामार्फत 44 गावांतील बाधित शेतकऱ्यांना 17 कोटी, तर घरात पाणी घुसून घरांची झालेली पडझड आणि मृत जनावरांसाठी चार कोटी रुपये असे एकूण 21 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहे. मात्र महापुराने सर्वाधिक नुकसान वाळूज (ता. मोहोळ) येथील शेती आणि शेतातील पिकांचे झाले होते. वाळूजपासून पाच किलोमीटरवरील देगाव येथील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यातच नुकसान भरपाई मिळाली; मात्र वाळूज, भैरववाडी व मनगोळी येथील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. या गावांना मदत कधी मिळणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. पंचनामे करण्यासाठी लागलेला वेळ आणि नुकसानग्रस्तांच्या यादीत होणारा हस्तक्षेप यामुळे प्रशासनास वेळेवर यादी न पाठवल्यानेच वाळूज (ता. मोहोळ) येथील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत.

- संदीप कादे,

माजी सरपंच, वाळूज (ता. मोहोळ) संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

