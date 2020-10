सोलापूर : शेळगी, दहिटणे, मित्र नगर, जोशी गल्ली, चिराग भवन, दयानंद कॉलेज परिसराचा समावेश असलेल्या प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये आता कोरोनाचा संसर्ग आटोक्‍यात येऊ लागला आहे. नागरिकांची स्वयंशिस्त आणि महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांबरोबरच शिक्षकांनी केलेल्या अथक परिश्रमामुळे ते शक्‍य होत आहे. या प्रभागात आतापर्यंत 307 रुग्ण आढळले असून त्यापैकी 283 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. तर 15 जणांचा मृत्यू झाला असून सद्यस्थितीत नऊ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. शहरात कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडल्यानंतर या प्रभागातील नागरिकांनी स्वत:बरोबरच कुटूंबाची काळजी घ्यायला सुरवात केली. नगरसेवक डॉ. किरण देशमुख यांच्या प्रयत्नातून आरोग्य शिबिरांचे आयोजनही करण्यात आले. त्याना अन्य नगरसेवक कल्पना कारभारी, शालिनी शिंदे, नारायण बनसोडे यांनीही हातभार लावला. शहरातील कोरोना बळींची संख्या वाढत असतानाच प्रत्येक कुटुंबातील नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करीत विनाकारण घराबाहेर पडणे टाळले. त्यामुळे या प्रभागात आतापर्यंत केवळ 15 रुग्णांचाच मृत्यू झाला आहे. शहरात आतापर्यंत नऊ हजार 485 रुग्ण आढळले असून त्यात 60 वर्षांवरील रुग्णांची संख्या एक हजार 731 आहे. तर 31 ते 50 वर्षांतील सर्वाधिक तीन हजार 305 रुग्ण आहेत. दुसरीकडे शहरातील 529 रुग्णांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. त्यात 60 वर्षांवरील सर्वाधिक 334 जणांचा समावेश असून त्यातील 218 पुरुष आणि 116 महिलांचे वय 60 वर्षांहून अधिक असल्याचे महापालिकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नगरसेवकांनी नागरिकांना केले आवाहन

शहरातील कोरोनाचा संसर्ग अद्याप संपलेला नसून दुसऱ्या लाटेची शक्‍यता व्यक्‍त करण्यात आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रभाग दोनमधील नगरसेवकांनी नागरिकांना विनाकारण घराबाहेर पडणे टाळावे, गर्दीच्या ठिकाणी जावू नये, सोशल डिस्टन्सिंगचा तंतोतंत वापर करीत मास्कचा वापर करावाच, असे आवाहन केले आहे. जेणेकरुन सर्वात पहिला कोरोनामुक्‍त प्रभाग म्हणून आपल्या प्रभागाची ओळख व्हावी हा त्यामागचा उद्देश आहे. ठळक बाबी... झोपडट्टीसह सर्वसामान्यांचा प्रभाग असतानाही कोरोनाचा वाढला नाही प्रादुर्भाव

प्रभाग दोनमध्ये आतापर्यंत आढळले 307 रुग्ण; 15 जणांचा झाला मृत्यू

ऍन्टीजेन टेस्टच्या मोहिमेत नागरिकांनी घेतला सहभाग; आरोग्य शिबिराचाही झाला फायदा

एकूण रुग्णांपैकी 283 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात; सद्यस्थितीत उरले अवघे नऊ रुग्ण

