माळशिरस (सोलापूर) : माळशिरस तालुक्‍यातील ज्या 49 ग्रामपंचायतीची पंचवार्षिक मुदत नोव्हेंबर व डिसेंबर 2020 या महिन्यात संपत आली आहे, अशा मुदत संपणाऱ्या 49 ग्रामपंचायतीसाठी तेथील नागरिकाकडून प्रशासनाच्या वतीने हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. 16 ग्रामपंचायतीसाठी एकूण 43 हरकती प्रशासनाकडे आल्या होत्या. या हरकतींची सुनावणी उपविभागीय अधिकारी शमा पवार यांच्यापुढे घेण्यात येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम निर्णय देऊन निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची प्रभाग संख्या व सदस्य संख्या यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती नायब तहसीलदार तुषार देशमुख यांनी दिली.

नोव्हेंबर-डिसेंबर 2020 या महिन्यात मुदत संपत आलेल्या ग्रामपंचायती, त्यांची प्रभाग संख्या व कंसात सदस्य संख्या याप्रमाणे : पिंपरी - 4, (11), कोंडबावी - 4, (11), कुसमोड 3 (9). महाळुंग 6 (18), पिरळे 4 (11), बोरगाव 5 (15), मोरोची 5 (13), खलवे 3 (7), कळंबोली 3 (9), गिरवी 4 (11), फोंडशिरस 6 (17), विठ्ठलवाडी 3 (7), गिरझणी 4 (11), अकलूज 6 (17), कुरबावी 3 (9), माळखांबी 3 (9), भांब 3 (9), नातेपुते 6 (17), कोथळे 3 (9), संग्रामनगर 5 (15), बांगर्डे 3 (9), चाकोरे 4 (11), रेडे 4 (11), बोंडले 3 (9), तोंडले 3 (9), दसूर 3 (9), बचेरी 4 (11), शिंगोर्णी 4 (11), फडतरी 4 (11), गणेशगाव 3 (7), बाभूळगाव 3 (9), गोरडवाडी 4 (11), जळभावी 3 (9), विझोरी 4 (11), एकशिव 4 (11), तांदुळवाडी 6 (17), उंबरे (वे) 3 (9), मिरे 3 (9), मळोली 5 (15), शेंडेचिंच 3 (7), तांबवे 4 (11), बिजवडी 3 (7), गारवाड 4 (11), येळीव 3 (7), मांडवे 6 (17), विजयवाडी 3 (9), लोणंद 3 (9), शिंदेवाडी 4 (11), मांडकी 3 (9). या तालुक्‍यातील 49 ग्रामपंचायती पैकी महाळुंग, फोंडशिरस, अकलूज, नातेपुते, तांदुळवाडी, मांडवे या सहा ग्रामपंचायती मोठ्या ग्रामपंचायती असून त्यांची सदस्य संख्या 17 आहे. संपादन : वैभव गाढवे

Web Title: Wards of 49 Gram Panchayats including Akluj in Malshiras taluka sealed the number of members