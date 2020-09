सांगोला (सोलापूर) : संगेवाडी (ता. सांगोला) परिसरात दोन दिवस मुसळधार पाऊस झाला आहे. या पावसामुळे येथील शेतकरी रविंद्र खंडागळे यांच्या बोरवेलमधून आपोआपच पाणी बाहेर पडून वाहू लागले आहे. बोअरमधून आपोआप निघणाऱ्या पाण्याला पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे.

तालुक्‍यातील काही भागात गेल्या वीस वर्षात प्रथमच एवढा पाऊस झाला असल्याचे येथील शेतकरी सांगत आहेत. परिसरातील नदी, नाले, ओढे तुडूंब भरून वाहू लागले आहेत. संगेवाडी मंडलमध्ये गुरुवारी (ता. 17) रोजी 62 मिलीमीटर पाऊस झाल्याची नोंद आहे. मांजरी येथील ओढ्यावरील सर्व बंधारे भरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जात आहे. तर संगेवाडी येथील ओढ्याच्या पात्राबाहेर संगेवाडी-धायटी रस्त्यावरून पाणी जाऊ लागले आहे. त्यामुळे ओढ्याच्या पात्रात बाहेर आलेल्या पाण्याने अनेकांचे डाळिंब, मका व इतर पिकांचे नुकसान झाले आहे. मुसळधार झालेल्या या पावसामुळे संगेवाडी येथील ओढ्याच्या पत्राजवळच शेती असणारे शेतकरी रविंद्र खंडागळे यांच्या बोरवेलमधून (विंधनविहीर) आपोआपच पाणी वाहू लागले आहे. आपोआप बोरवेलमधून येणारे पाणी पाहण्यासाठी या परिसरातील नागरिक येथे गर्दी करू लागले आहेत. विंधनविहिरीवरील मोटार सुरू न करता रात्रंदिवस या बोरमधून पाणी वाहू लागल्याने अनेकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. एकेकाळी पाणीटंचाईने ग्रासलेल्या परिसरात निसर्गाच्या कृपेने बोअरवेलमधून आपोआप पाणी वाहू लागले आहे. संगेवाडी परिसरात डाळिंबाची क्षेत्र मोठे आहे. या अगोदर परिसरात डाळिंब, द्राक्ष बागा जगविण्यासाठी टॅंकरने पाणी घालावे लागत होते. एका टॅंकरसाठी दोन हजार पाचशे रुपये द्यावे लागत होते. सकाळ रिलीफ फंड व लोकसहभागातून या ओढ्याच्या रुंदीकरणाचे काम झाले आहे. सध्या निसर्गाच्या कृपेने आज सर्वत्र पाणीच पाणी झाले आहे. संपादन : वैभव गाढवे

