सोलापूरचा पाणीप्रश्न मिटला, औजला पाणी पोचले

सोलापूर : उजनी धरणातून सोलापूर शहरासाठी सोडण्यात आलेले पाणी गुरुवारी रात्री उशीरा औज बंधाऱ्यात पोचले. औज व चिंचपूर बंधारा साडेचार मीटरपर्यंत भरून घेण्यात येणार आहे. महापालिकेने केलेल्या नियोजनानुसार यंदा पहिल्यांदाच घोषित वेळेच्या आधी दोन दिवस पाणी बंधाऱ्यात पोचले आहे. त्यामुळे आगामी दोन महिन्यांचा पाण्याचा प्रश्‍न तूर्त सुटला आहे. सोलापूर शहराला सध्या तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. औज बंधाऱ्यासह चिंचपूर बंधारा साडेचार मीटरपर्यंत भरून घेतला जाणार आहे. त्यामुळे आगामी दोन महिन्यांच्या कालावधीत शहरात पाण्याचा तुटवडा जाणवणार नाही. वेळेत पाणी नाही पोचले तर उजनी-सोलापूर योजनेवरून शहराला पाणीपुरवठा करण्याची तयारी महापालिकेने ठेवली होती. मात्र, वेळेआधीच पाणी पोचल्याने महापालिका प्रशासनाने सुटकेचा निःश्‍वास सोडला आहे. बंधारा भरला की लगेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक हद्दीतील शेतकऱ्यांकडून पाण्याचा उपसा सुरू होतो. पिण्याच्या पाण्याची गरज ओळखून महाराष्ट्र हद्दीतील नदीकाठच्या वीजपुरवठ्याच्या वेळापत्रकात बदल केला जातो. कर्नाटक हद्दीत मात्र 24 तास वीजपुरवठा सुरू असतो. त्यामुळे त्या परिसरातून होणाऱ्या उपशावर नियंत्रण ठेवले तर, पाण्याचा साठा झपाट्याने कमी होणार नाही. वारंवार होणारा खंडीत वीजपुरवठा आणि स्त्रोतातील अपुरा पाणीसाठा हेच सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यामधील प्रमुख अडथळे आहेत. सोलापूर शहराला उजनी-सोलापूर यशवंत जलाशय योजना, टाकळी-सोरेगाव व भवानी पेठ या तीन स्त्रोतातून पाणीपुरवठा होतो. उजनी योजना 110 किलोमीटर लांब असून, ती 1998 मध्ये कार्यान्वित झाली आहे. या ठिकाणाहून रोज 55 ते 60 दशलक्ष लिटर्स पाणी घेतले जाते. उजनीतून भीमा नदीच्या पात्रात आलेले पाणी औज (दक्षिण सोलापूर) बंधाऱ्यात अडविले जाते. तेथून 35 किलोमीटर लांबीवरून 40 ते 45 दशलक्ष लिटर पाणी घेतले जाते.



Web Title: Water released from the ujani reached the Ouj ktwear