म्हसेवाडी (ता. करमाळा) तलावातील पाण्याचा मोटारीने घेतला घोट

पांडे (सोलापूर) : म्हसेवाडी (ता. करमाळा) तलावातील पाण्याचा मोटारीने घोट घेतला आहे. त्यामुळे पाण्याची टंचाई भासु लागली आहे. येथे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निमार्ण झाली असून टॅंकर सुरु करण्याची मागणी केली जात आहे. म्हसेवाडी तलावावर पांडे, म्हसेवाडी, शेलगाव या गावात पाणी पुरवठाच्या विहीरी आहेत. या विहीरवरच गवाचा पाणी पुरवठा अवलंबून आहे. गेल्या वर्षी पाऊसाळ्याच्या शेवटी म्हसेवाडी तलाव ७० टक्के भरला होता.

रब्बी हंगामसाठी शेतकरी शेतीसाठी मोटारीने तळ्यातील पाणी ऊपास केला. तरीही म्हसेवाडी तलावात ३० टक्के पाणी साठा शिल्लक होता. त्यावेळी सबंधीत अधिकारी यांनी तलावातील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याची गरज होती. परंतु याकडे दुर्लक्ष केल्याने शेतककऱ्यांनी बेसुमार पाणी उपसा केला आहे. या तलावातील पाणी आटल्याने मासे तडफडून मेले आहेत. त्याची परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. तलाव आटल्याने पांडे येथे पाणी पुरवठा करणारी विहीरत पाणी येणे बंद झाले आहे. त्यामुळे गवात तीन ते चार दिवसाला पाणी येत आहे. त्यामुळे टॅंकर सुरु करण्याची गरज आहे. कोरोना विषाणु संकटाबरोबर पाणी टंचाईचे संकट येथे निर्माण झाले आहे.

Web Title: Water scarcity in Pande of Karmala taluka due to Mhasewadi lake